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Общество

ГК "Волгаэнерго" организовала для юных нижегородцев экскурсию на Автозаводскую ТЭЦ

01 июня 2023 18:02  [115] Общество
Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

1 июня компания "Волгаэнерго" организовала праздничное мероприятие для юных нижегородцев и их родителей, посвящённое Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко поздравил ребят с праздником и рассказал им о работе Автозаводской ТЭЦ. Беседа с детьми переросла в настоящую пресс-конференцию с каверзными вопросами и смешными ответами, которые заставили улыбаться не только детей, но и взрослых. Ребят интересовало, кем в детстве мечтал стать Виталий Гаврюшенко, как учился в школе и слушался ли он родителей. 

Затем сотрудники "Волгаэнерго" провели для юных нижегородцев инструктаж по технике безопасности, выдали спецодежду и все вместе отправились на экскурсию по Автозаводской ТЭЦ. Ребятам показали котлы и турбины и пояснили, что с их помощью в домах появляется горячая вода и вырабатывается электричество. Кроме того, дети посетили щит управления и познакомились с сотрудниками, которые отвечают за стабильное функционирование Автозаводской ТЭЦ. 

"Мне очень понравилось на станции. Здесь всё такое большое. У людей, которые здесь работают, очень ответственная и интересная работа. До прихода сюда я не знала, откуда берется свет, электричество и тепло в квартирах. Оказывается, всё это делается здесь – на ТЭЦ. Сегодня обязательно расскажу об этом своим друзьям. Уверена, что у них был не такой интересный день, как у меня!", – поделилась своими впечатлениями от экскурсии третьеклассница Дарья Засухина.

"Сегодня Автозаводская ТЭЦ распахнула свои двери для детей. Ребята проявили настоящий интерес, они задавали много вопросов связанных с работой станции. Некоторые захотели прийти к нам работать. Радует, что у нас такое неравнодушное подрастающее поколение. Важно и то, что дети смогли посмотреть, где трудятся их родители. Ведь именно родители являются для них примером. Сегодня нам было важно сделать для ребят праздник, создать хорошее настроение. Глядя на их счастливые лица, могу сказать, что у нас получилось", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
Дети
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