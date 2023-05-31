ДОМ.РФ в рамках импортозамещения успешно использует 100 отечественных ИТ-решений Бизнес

Фото: пресс-служба ЦИПР

В настоящий момент в рамках импортозамещения ДОМ.РФ успешно использует 115 отечественных ИТ-решений. Доля инвестиций компании в готовое российское ПО от совокупных расходов на ПО и связанные с ним работы или услуги составляет 32 %. Об этом заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак на полях "ЦИПР-2023"



"В рамках утвержденной компанией ДОМ.РФ стратегии цифровой трансформации запланировано практически полностью перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение до 2024 года. Мы открыты к эффективному сотрудничеству как со стартапами, так и с уже с устоявшимися игроками ИТ-индустрии. Для перевода основной ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО, внедрения новых полезных цифровых сервисов ДОМ.РФ регулярно приглашает производителей и потребителей российского ПО для обсуждения возможностей сотрудничества и получения обратной связи по результатам внедрения", - сказал Николай Козак.



В ходе выбора отечественные ИТ-решения проходят несколько этапов оценки. Сначала проводится оценка функциональности текущих импортных решений, затем идет этап классификации в соответствии с реестром ПО Минцифры России. После этого анализируется рынок ПО, ищутся потенциальные отечественные решения для внедрения. Далее ДОМ.РФ работает с вендорами, тестирует и пилотирует предлагаемое ПО - для этого создаются тестовые лаборатории, в которых моделируются разные условия эксплуатации ПО. В этом участвуют как команда профессиональных тестировщиков, так и рядовые сотрудники ДОМ.РФ.



На текущий момент в ДОМ.РФ тестируют отечественные мессенджеры (VKTeams, Dialog, Express и т.д.), решения для банкоматов (Tellme), платформу для контактного центра Naumen, сервисы для резервного копирования (Rubackup, Кибер бекап) и программы для контроля печати (Printum).



Как отметил спикер, отечественным производителям предстоит доказать свою зрелость и конкурентоспособность, решив вопросы соответствия требованиям законодательства в области защиты информации, достаточной интероперабельности сервисов и технологий, а также наличия высококвалифицированных кадров, специализирующихся на разработке и использовании отечественных решений.