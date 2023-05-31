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Бизнес

ДОМ.РФ в рамках импортозамещения успешно использует 100 отечественных ИТ-решений

02 июня 2023 17:43  [117] Бизнес
Фото: пресс-служба ЦИПР

Фото: пресс-служба ЦИПР

В настоящий момент в рамках импортозамещения ДОМ.РФ успешно использует 115 отечественных ИТ-решений. Доля инвестиций компании в готовое российское ПО от совокупных расходов на ПО и связанные с ним работы или услуги составляет 32 %. Об этом заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак на полях "ЦИПР-2023" 
 
"В рамках утвержденной компанией ДОМ.РФ стратегии цифровой трансформации запланировано практически полностью перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение до 2024 года. Мы открыты к эффективному сотрудничеству как со стартапами, так и с уже с устоявшимися игроками ИТ-индустрии. Для перевода основной ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО, внедрения новых полезных цифровых сервисов ДОМ.РФ регулярно приглашает производителей и потребителей российского ПО для обсуждения возможностей сотрудничества и получения обратной связи по результатам внедрения", - сказал Николай Козак. 
 
В ходе выбора отечественные ИТ-решения проходят несколько этапов оценки. Сначала проводится оценка функциональности текущих импортных решений, затем идет этап классификации в соответствии с реестром ПО Минцифры России. После этого анализируется рынок ПО, ищутся потенциальные отечественные решения для внедрения. Далее ДОМ.РФ работает с вендорами, тестирует и пилотирует предлагаемое ПО - для этого создаются тестовые лаборатории, в которых моделируются разные условия эксплуатации ПО. В этом участвуют как команда профессиональных тестировщиков, так и рядовые сотрудники ДОМ.РФ. 
 
На текущий момент в ДОМ.РФ тестируют отечественные мессенджеры (VKTeams, Dialog, Express и т.д.), решения для банкоматов (Tellme), платформу для контактного центра Naumen, сервисы для резервного копирования (Rubackup, Кибер бекап) и программы для контроля печати (Printum). 
 
Как отметил спикер, отечественным производителям предстоит доказать свою зрелость и конкурентоспособность, решив вопросы соответствия требованиям законодательства в области защиты информации, достаточной интероперабельности сервисов и технологий, а также наличия высококвалифицированных кадров, специализирующихся на разработке и использовании отечественных решений.

 

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Теги:
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