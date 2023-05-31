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Общество

Ограничения по продолжительности рабочего дня установили для российских таксистов

08 июня 2023 18:58  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничения по продолжительности рабочего дня установили для российских таксистов. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно постановлению правительства РФ, таксисты должны работать не более 40 часов в неделю, то есть 12 часов в день.

Если ежедневную норму соблюсти невозможно, то можно вести суммированный учет рабочего дня, при котором его продолжительность не должна превышать десяти часов. Увеличить заданный срок допустимо до двух часов, если это требуется для завершения заказа.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Напомним, в августе 2022 года нижегородские парламентарии поддержали поправки к федеральному закону о такси.

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Теги:
Такси
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