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Происшествия

Сотрудники полиции раскрыли кражу 130 посылок из пункта выдачи заказов в Нижнем Новгороде

13 июня 2023 09:30  [89] Происшествия

Сотрудники полиции раскрыли кражу 130 посылок из пункта выдачи заказов в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сообщении отмечается, что в ночь на 28 мая в одном из пунктов выдачи онлайн-заказов, расположенном на улице Усилова Нижнего Новгорода было похищено более 130 посылок. Владелец офиса обратился в отдел полиции, сотрудники которого установили, что в указанный потерпевшим период времени к офису подходили двое незнакомцев – молодой человек и девушка.

Молодой человек проник в пункт выдачи товаров, выбив нижнюю часть пластиковой двери, и похитил 131 посылку, предназначенную для выдачи клиентам маркетплейса. Материальный ущерб составил более 105 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ч.2 (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний мужчина, который проживал рядом с пунктом выдачи. Подозреваемый за ночь трижды посещал место преступления, откуда выносил в мешках похищенные посылки к своему дому.

Спутница мужчины также задержана. Часть похищенного имущества была обнаружена в пакетах у девушки, оставшиеся же посылки обнаружены в квартире жилище молодого человека и в кладовке, находящейся в подъезде дома, где проживал злоумышленник.

Причастность знакомой подозреваемого к произошедшему устанавливается правоохранителями.

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Теги:
Кража МВД
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