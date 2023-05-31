Ольга Щетинина: "Нижегородская область всегда была в числе технологических лидеров страны" Политика

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель Экспертного совета по реализации Стратегии развития прокомментировала 3-е место региона в рейтинге состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ):

"Наши лидерские позиции в инвестиционном рейтинге регионов абсолютно заслужены. Инвестиции — это улучшение качества нашей жизни: создание новых рабочих мест, обновление производственной базы предприятий, развитие инфраструктуры. Нижегородская область всегда была в числе технологических лидеров страны, и очень важно, что это лидерство за нами сохраняется. Инвестиций в социальную сферу, промышленность, науку, образование и технологии региона приходит все больше. Такого количества средств, которые сейчас регион получает на развитие, мы не видели никогда раньше.

Мы одними из первых в стране получили инфраструктурные кредиты, благодаря чему прокладываем метро и модернизируем систему электротранспорта, строим и ремонтируем дороги. Строим ИТ-кампус мирового уровня и 23 новые школы, благоустраиваем общественные пространства и открываем новые выставочные залы. Нижегородская область меняется благодаря тому инвестиционному климату, который создан в регионе лично губернатором Глебом Никитиным и его командой", - отметила Ольга Щетинина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.