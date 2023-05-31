Нижегородский МСБ может воспользоваться упрощенной процедурой прекращения деятельности Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский малый и средний бизнес может воспользоваться упрощенной процедурой прекращения деятельности. Об этом сообщили в Корпорации малого и среднего предпринимательства региона.

Федеральный закон от 13.06.2023 №249-ФЗ, упрощающий добровольную ликвидацию юридических лиц – субъектов МСП, подписал президент РФ. Закон разработан в рамках федерального проекта "Создание условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Срок вступления закона в силу — 1 июля 2023 года.

Положения закона сократят временные и денежные затраты компаний на процедуру прекращения деятельности, а также позволят избежать негативных последствий для собственников, которые бросают компанию, не сдавая отчетность и не проходя процедуры ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Чтобы воспользоваться возможностью упрощенной процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридическому лицу - субъекту МСП, достаточно заявления от учредителей (участников) юрлица. Таким образом, они подтверждают, что расчеты с кредиторами завершены, увольняемые работники получили все положенные выплаты, а компания не позднее, чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ, сдаст необходимую отчетность.

Также субъект МСП, который собирается завершить свою деятельность, должен заранее погасить долги по налогам, не должен иметь на балансе недвижимость и транспорт, не должен являться плательщиком НДС, иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ и находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

После получения соответствующего заявления регистрирующий орган публикует информацию, чтобы выявить лиц, возражающих против прекращения деятельности юридического лица. При отсутствии возражений со стороны кредиторов ФНС России исключит такую организацию через 3,5 месяца без последствий, связанных с ограничением участия или руководства деятельностью компании в течение трех лет.

Если будут возражения, деятельность юридического лица не будет прекращена в упрощенном порядке. Такая организация обязана будет самостоятельно провести установленную гражданским законодательством процедуру добровольной ликвидации юридического лица.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.