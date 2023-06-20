Аппарат по приему вторсырья за вознаграждение появился в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: парк "Швейцария"

Аппарат по приему вторсырья за вознаграждение появился в нижегородском парке "Швейцария". Об этом представители пространства сообщили в соцсетях.

Согласно информации, сдать в аппарат можно макулатуру, пластик, ПЭТ и алюминий.

"Парк "Швейцария" - прогрессивное экологическое пространство, которое и на словах, и на деле реализует новые принципы мышления и правила поведения", - отмечается в сообщении парка.

Напомним, первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.

В 2022 году в экопунктах Нижегородской области было собрано около 6,4 тонн вторсырья.