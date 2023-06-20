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Аппарат по приему вторсырья за вознаграждение появился в нижегородском парке "Швейцария". Об этом представители пространства сообщили в соцсетях.
Согласно информации, сдать в аппарат можно макулатуру, пластик, ПЭТ и алюминий.
"Парк "Швейцария" - прогрессивное экологическое пространство, которое и на словах, и на деле реализует новые принципы мышления и правила поведения", - отмечается в сообщении парка.
Напомним, первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.
В 2022 году в экопунктах Нижегородской области было собрано около 6,4 тонн вторсырья.
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