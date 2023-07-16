Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2023 09:15  [1] Евгений Люлин: "Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания"
22 июля 2023 09:00  [49] Глеб Никитин: "Торговля занимает огромное место в жизни нашего общества"
21 июля 2023 18:57  [414] Нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену
21 июля 2023 18:46  [253] Закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в России
21 июля 2023 18:42  [258] Роспотребнадзор не рекомендует купаться в восьми озерах Нижнего Новгорода
21 июля 2023 18:20  [291] Новую систему ультразвуковой диагностики установили в поликлинике клинической больницы №7 Нижнего Новгорода
21 июля 2023 18:02  [351] Сильные дожди прогнозируют в Нижнем Новгороде и районах области вечером 21 июля
21 июля 2023 17:40  [246] Движение автомобилей временно закроют на участке улицы Пролетарской в Нижнем Новгороде
21 июля 2023 17:02  [243] Участники стратсессии в Шахунье предложили проекты по улучшению транспортной инфраструктуры и открытию новых производств
21 июля 2023 16:12  [250] Эксперты Краснооктябрьского муниципального округа представили инициативы по развитию паломнического туризма
Общество

Евгений Люлин: "Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания"

22 июля 2023 09:15  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника торговли.

"Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания. Благодаря вашему труду отрасль динамично развивается, внедряются новые технологии и оборудование, открываются новые торговые площадки, в том числе в сети интернет, увеличивается ассортимент, улучшается качество услуг.

От вашей компетентности и личной ответственности во многом зависит качество жизни людей. Это особенно важно сейчас, когда нужно удовлетворить спрос на товары, доступ к которым искусственно ограничивают западные санкции.

Уверен, что вы успешно справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, продолжите совершенствовать профессиональное мастерство.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph