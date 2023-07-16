Евгений Люлин: "Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника торговли.
"Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания. Благодаря вашему труду отрасль динамично развивается, внедряются новые технологии и оборудование, открываются новые торговые площадки, в том числе в сети интернет, увеличивается ассортимент, улучшается качество услуг.
От вашей компетентности и личной ответственности во многом зависит качество жизни людей. Это особенно важно сейчас, когда нужно удовлетворить спрос на товары, доступ к которым искусственно ограничивают западные санкции.
Уверен, что вы успешно справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, продолжите совершенствовать профессиональное мастерство.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+