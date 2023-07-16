Евгений Люлин: "Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника торговли.

"Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания. Благодаря вашему труду отрасль динамично развивается, внедряются новые технологии и оборудование, открываются новые торговые площадки, в том числе в сети интернет, увеличивается ассортимент, улучшается качество услуг.

От вашей компетентности и личной ответственности во многом зависит качество жизни людей. Это особенно важно сейчас, когда нужно удовлетворить спрос на товары, доступ к которым искусственно ограничивают западные санкции.

Уверен, что вы успешно справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, продолжите совершенствовать профессиональное мастерство.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.