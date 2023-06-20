Глеб Никитин: "Сегодня мы всей страной вспоминаем день, когда началась Великая Отечественная война" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с Днем памяти и скорби.

"Уважаемые жители Нижегородской области!

Сегодня мы всей страной вспоминаем день, когда началась Великая Отечественная война. Тогда в одночасье изменились жизни миллионов людей, которые встали на защиту Родины от страшного врага. Четыре года понадобилось, чтобы разгромить нацистов. Сложно даже представить, сколько пришлось пережить поколениям военного времени, сколько выпало на их долю испытаний!

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Горьковской области ушли более 880 тысяч человек, треть из них не вернулись с полей сражений. Они отдали жизни не только за свободу нашей страны и всего мира, победив гитлеровский режим – абсолютно бесчеловечный, не знавший жалости. Наш долг – бережно хранить память об этом подвиге, передавать знания новым поколениям. Сегодня пример поколения героев вдохновляет нынешних защитников Отечества, помогает в преодолении самых сложных вызовов времени.

Пусть никогда не померкнет память о Великой Отечественной войне! Пусть навсегда сохранится гордость за поколение победителей!", - сказал Глеб Никитин.