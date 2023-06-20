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Свет и ГВС частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 22 июня

22 июня 2023 09:32  [45] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 июня в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 18:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: бул. 60-летия Октября, 19/10; ул. Генерала Штеменко, 4, 6; ул. Маршала Рокоссовского, 2/1.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дома на ул. Генкиной, 61, 80, 82; ул. Дунаева, 9; ул. Полесской, 11, 14, 16, 18; ул. Полтавской, 33, 13/33.

С 9:00 до 18:00 отключения будут производиться на пр. Гагарина в домах под номерами 13, 13А, 13, 13а,21, 21/1, 21/2 и на ул. Студенческой, 8.

В Нижегородском районе с 8:00 до 18:00 света не будет по улице Приусадебной, в домах № 48, 52, 54, 56; улице Родионова, в домах № 15, 17/1, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б, 119.

Ненадолго - с 9:00 до 12:00 отключат свет на ул. Максима Горького, 154, 156.

В Ленинском районе с 8:00 до 15:00 будут обесточены многоквартирные дома по проспекту Ленина: 41, 43, 43/1, 43/2.

С 9:00 до 17:00 без света останутся строения на ул. Баумана: № 68, 70, 112, 114, 161, 215, а также сады "Зефс 1"

В Приокском районе отключения электричества будут производиться с 9:00 до 16:00 на проспекте Гагарина в домах № 72, 74, 78, 80, 82; улице Сурикова, 1, 3.

В Сормовском районе с 9:00 до 12:00 свет временно отключат на ул. Циолковского, 19, 21, 23, 25.

С 9:00 до 17:00 отключение электричества произойдёт на ул. Станиславского, 14; пр. Кораблестроителей, 16, 18, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5; ул. Победной, 19/2.

На Автозаводе с 13:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. Мончегорской, 2, 3/1, 16/1.

В Московском районе производятся работы на трубопроводе, в связи с чем с 9:00 до 14:00 на ул. Дежнева, 4 и ул. Кошелева, 1 будет отключена горячая вода.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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