Игорь Комаров: "Мы гордимся поколением молодежи" Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днем молодежи.

"Друзья!

Сегодня мы отмечаем замечательный, веселый, яркий праздник – День молодежи. У нас в ПФО живут и работают активные, целеустремленные, успешные молодые люди. Одно из подтверждений этому – наши общественные проекты. Мы гордимся поколением молодежи, которое участвует в общественной жизни, показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях и конкурсах.

В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения. Мечтайте, покоряйте новые вершины, ставьте высокие цели и добивайтесь их! Удачи на жизненном пути!", - сказал Игорь Комаров.