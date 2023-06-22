Игорь Комаров: "Мы гордимся поколением молодежи"

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днем молодежи.
"Друзья!
Сегодня мы отмечаем замечательный, веселый, яркий праздник – День молодежи. У нас в ПФО живут и работают активные, целеустремленные, успешные молодые люди. Одно из подтверждений этому – наши общественные проекты. Мы гордимся поколением молодежи, которое участвует в общественной жизни, показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях и конкурсах.
В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения. Мечтайте, покоряйте новые вершины, ставьте высокие цели и добивайтесь их! Удачи на жизненном пути!", - сказал Игорь Комаров.
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