07 апреля 2026 19:23 Общество
Отмечен рост обращений из-за повреждения крыш снегом в Нижегородской области

Фото: Мария Орлова

Количество обращений нижегородцев к страховщикам из-за поврежденного снегом жилья в первом квартале 2026 года увеличилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным период прошлого года. Об этом сообщили в филиале Росгосстраха по Нижегородской области.

Чаще всего обращались жители Вознесенского, Кулебакского, Сосновского, Арзамасского, Починковского и Ардатовского округов. В основном снег продавливал крыши, ломал теплицы и заборы.  

Самая крупная выплата превысила 318 тысяч рублей — ее назначили жителю Арзамаса за проломленную крышу частного дома.

В компании отметили, что ожидают новых обращений: не все владельцы дач уже проверили свои дома после зимы.

Напомним, минувшая зима стала самой снежной в регионе. В феврале столица Приволжья оказалась в числе лидеров среди городов с самым высоким снежным покровом в стране.

Также сообщалось, что из-за снега произошло обрушение крыш многоквартирных домов в Зеленом городе, Арзамасе, Навашине и других. 

