Отмечен рост обращений из-за повреждения крыш снегом в Нижегородской области

Количество обращений нижегородцев к страховщикам из-за поврежденного снегом жилья в первом квартале 2026 года увеличилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным период прошлого года. Об этом сообщили в филиале Росгосстраха по Нижегородской области.
Чаще всего обращались жители Вознесенского, Кулебакского, Сосновского, Арзамасского, Починковского и Ардатовского округов. В основном снег продавливал крыши, ломал теплицы и заборы.
Самая крупная выплата превысила 318 тысяч рублей — ее назначили жителю Арзамаса за проломленную крышу частного дома.
В компании отметили, что ожидают новых обращений: не все владельцы дач уже проверили свои дома после зимы.
Напомним, минувшая зима стала самой снежной в регионе. В феврале столица Приволжья оказалась в числе лидеров среди городов с самым высоким снежным покровом в стране.
Также сообщалось, что из-за снега произошло обрушение крыш многоквартирных домов в Зеленом городе, Арзамасе, Навашине и других.
