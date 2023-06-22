Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проведет личный прием граждан 16 августа Общество

16 августа 2023 года в Законодательном собрании Нижегородской области по адресу: Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082, председатель ЗСНО Евгений Люлин проведет личный прием граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" по вопросам, относящимся к компетенции Законодательного собрания.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо 17 июля 2023 года представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания (кабинет № 31) с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00) обращение и необходимые для его рассмотрения документы (при наличии) либо направить по вышеуказанному адресу, либо по e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru, либо подать обращение, заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приемная" на официальном сайте Законодательного собрания в сети "Интернет": https://www.zsno.ru/reception.

Контактный телефон: (831) 439-06-69 (отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного собрания).