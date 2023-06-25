Глеб Никитин поздравил жителей Республики Таджикистан с Днем национального единства Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление жителям Согдийской области Таджикистана в связи с Днем национального единства республики.

Как отметил глава региона, Республика Таджикистан входит в число перспективных торгово-экономических партнеров Нижегородской области. Особую роль играют двусторонние отношения с регионом-партнером - Согдийской областью, с которой в апреле 2019 года было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

"На протяжении нескольких лет Республика Таджикистан является стабильным партнером региона, наши отношения развиваются в духе дружбы и взаимного уважения. Поэтому мне особо приятно поздравить регион-партнер с Днем национального единства республики", - сказал Глеб Никитин.

Как напомнили в департаменте внешних связей, в феврале 2023 года в рамках визита делегации Согдийской области во главе с председателем региона Раджаббоем Ахмадзода в Нижегородскую область были подписаны план реализации соглашения о сотрудничестве на 2023-2025 годы, соглашение о сотрудничестве между региональными торгово-промышленными палатами, 13 меморандумов о намерении взаимодействия между компаниями в сфере промышленности, сельского хозяйства, инновационного производства, здравоохранения, социальной защиты и многих других.

В рамках данного визита в Нижнем Новгороде прошел бизнес-форум с участием председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода. Из 140 участников форума более 30-ти представляли Республику Таджикистан, в том числе таджикские предприятия. На форуме было 20 компаний, работающих в самых разных сферах: металлургии, химической, пищевой, текстильной промышленности.

"Необходимо особо отметить наше сотрудничество в научно-образовательной сфере. В нижегородских вузах учатся студенты из республики по совершенно различным направлениям: это медицина, педагогика, биотехнологии, программирование, журналистика, международные отношения и многие другие", - добавил Глеб Никитин.

У Нижегородской и Согдийской областей также большой потенциал в развитии культурной и туристической сфер.

"Согдийская область – важный для нас партнер, и мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей, готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив", - сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.