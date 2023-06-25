Нижегородский водоканал приглашает на экскурсии по Слудинской водопроводной станции Общество

Для того чтобы нижегородцы лучше представляли, какой путь проходит вода от реки до крана в квартире, а затем обратно до реки, Нижегородский водоканал организует бесплатные летние экскурсии на свои предприятия.

В компании предупредили, что сейчас экскурсии проходят только на Слудинской водопроводной станции. Там можно познакомиться с современными технологиями, применяемыми в процессе очистки воды, которая потом идет в Нижегородский и Советский районы города: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия. Также в рамках экскурсии гостей ждёт рассказ об истории Нижегородского водоканала, о работе станции и всех её сооружений.

А вот прогулки по Нижегородской станции аэрации пока не проводятся из-за масштабной реконструкции на объекте.

Начальник Нагорного цеха водоснабжения, в который входят водопроводные станции Слудинская и "Малиновая гряда", Дмитрий Панков отметил, что благодаря экскурсиям доверие жителей города к Нижегородскому водоканалу повышается.

"Люди уходят уверенными в том, что мы свою работу делаем хорошо, и что вода, которая поступает в их дома, очищена должным образом", – рассказал он.

Технолог Слудинской водопроводной станции Нижегородского водоканала Ирина Крылова рассказала, что экскурсия длится в среднем полтора часа. Из участников формируются группы по 10-20 человек.

"Послушать наш рассказ о технологиях очистки воды приходят люди разных возрастов, в том числе школьники, студенты и пенсионеры. При этом пенсионеры – самые любознательные. Они всегда задают много вопросов, стараясь узнать, как можно больше. Мы стараемся разговаривать с аудиторией на одном языке, объясняя то, как проходят сложные технологические процессы, простыми словами. Кажется, нам это удаётся, так как люди всегда уходят после наших экскурсий благодарными", – добавила Ирина Крылова.

Заявки на проведение экскурсии для старших школьников и студентов принимаются по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-24,

для взрослых: press@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-61 (1116).