Регоператор усилил вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода Общество

Фото: "Нижэкология-НН"

Региональный оператор по обращению с ТКО "Нижэкология-НН" усилил работу по вывозу отходов с контейнерных площадок в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Володарском районе.

Ежедневно на маршруты выходит более 170 единиц техники.

Как сообщил директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин, к работе привлекли дополнительные машины. Такие меры необходимы для ликвидации мусорных навалов, образовавшихся после обильного снегопада. Он отметил, что водители, грузчики, логисты и диспетчеры ежедневно принимают заявки и обеспечивают оперативный вывоз отходов.

В компании уточнили, что в условиях сильных снегопадов спецтехника – мусоровозы, ломовозы и бункеровозы – сталкивается с трудностями при подъезде к контейнерным площадкам. Основная проблема – отсутствие расчищенных проездов. Выкатить загруженные контейнеры весом более 100 кг по заснеженной площадке затруднительно.

Для решения этой задачи регоператор направил на маршруты собственную снегоуборочную технику, чтобы расчистить подъездные пути.

"Мы понимаем, что обильный снег и отсутствие подъездных путей к контейнерным площадкам не должно влиять на качество нашей работы. Однако собственной снегоуборочной техникой мы не можем охватить все районы", — отметил Андрей Паршин.

Он добавил, что компания получает большое количество заявок на вывоз отходов, которые оперативно передаются перевозчику. При этом во многих дворах дороги остаются нерасчищенными, из-за чего мусоровозы не всегда могут проехать: техника буксует и застревает.

Параллельно "Нижэкология-НН" взаимодействует с управляющими компаниями и ТСЖ, передавая информацию о местах, где требуется совместная расчистка контейнерных площадок. Дополнительно устанавливаются бункеры объемом восемь и двадцать кубометров для вывоза скопившегося мусора. Такая работа уже ведется в Ленинском, Московском, Советском и Нижегородском районах. После ликвидации навалов площадки приводят в нормативное состояние.

Еще одной проблемой регоператор называет плотную парковку во дворах, которая затрудняет проезд спецтехники.

"Нельзя сравнивать мусоровоз с легковым автомобилем. Наша техника весит от 11 до 22 тонн. Длина 9 метров, ширина 2,5 метра. Когда мы заезжаем во двор, нам нужно место, чтобы развернуться", – рассказал водитель компании-перевозчика Сергей Мухин.

Он пояснил, что при повороте вынос машины может достигать двух метров, а при узких проездах выполнить маневр невозможно.

В компании добавили, что проезды зачастую очищаются только под габариты легковых автомобилей. Утрамбованный снег превращается в рыхлую массу, в которой тяжелая техника застревает. В результате припаркованные вдоль дороги машины или оставленный на повороте автомобиль могут лишить возможности вывезти мусор со всей улицы.