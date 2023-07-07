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Культура и отдых

Церемония открытия мемориальной доски народному артисту Татарской АССР Рашиту Вагапову прошла в Нижнем Новгороде

09 июля 2023 16:29  [1] Культура и отдых
Фото: Кирилл Мартынов, ИА Время Н

Фото: Кирилл Мартынов, ИА Время Н

В Нижнем Новгороде 9 июля состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной народному артисту Татарской АССР Рашиту Вагапову. Мероприятие прошло в рамках Волжского Сабантуя.

Рашит Вагапович Вагапов – татарский певец, основоположник профессиональной татарской эстрады. Он родился в деревне Актуково Сергачского уезда Нижегородской губернии (сейчас – Краснооктябрьский муниципальный округ Нижегородской области). 

По информации пресс-службы нижегородского правительства, мемориальная доска размещена на фасаде дома по ул. Варварская, 10/25. В располагавшемся в этом здании Нижегородском татарском педагогическом техникуме в 1920-е годы ХХ века учился Рашит Вагапов.

"Сегодня мы торжественно открыли мемориальную доску уроженцу Нижегородской области, великому сыну татарского народа Рашиту Вагапову, который прославил наш народ своим голосом и творчеством на весь бывший Советский Союз и весь мир. Сегодня историческая дата не только в жизни мусульман нашей страны, но и всего нашего общества, всего нашего российского народа, которая заново возрождает нашу духовность, нашу веру и восстанавливает утраченное", - подчеркнул председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин.

Это первая официально установленная мемориальная доска татарскому деятелю в Нижнем Новгороде.

"Мы говорим огромные слова благодарности губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, его команде, нашей дружной команде. Огромное спасибо раису нашей Республики Рустаму Минниханову, который поддержал этот проект, и мы сегодня свидетели этого величайшего события. Дань уважения, возвращение к истории, возможность сегодняшнему поколению оценить свои возможности и так же плодотворно трудиться во имя великой нашей России", - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках открытия мемориальной доски была представлена трансляция музыкальных произведений в исполнении Рашита Вагапова, песни из его репертуара также исполняли другие артисты.

"Нижегородская земля дала миру немало славных имен, среди которых гордо звучит имя этого легендарного исполнителя, внесшего большой вклад в развитие национального вокально-эстрадного искусства и музыкальной культуры. Жизнь и творчество Рашита Вагапова стали примером беззаветного служения искусству и людям, ориентиром для следующих поколений молодых талантливых артистов. Глубоко убежден, что данное мероприятие не только будет способствовать сохранению и приумножению культурного наследия и песенных традиций татарского народа, но и внесет свой вклад в укрепление межнационального мира и согласия на Нижегородской земле", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Автор мемориальной доски – молодой скульптор Камиль Валиуллин, автор идеи – директор Общественного фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова, председатель Казанского общества нижегородских татар Рифат Фаттахов.

"Спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, правительству Нижегородской области за теплое и внимательное отношение к реализации нашего проекта. Искренние слова благодарности мэрии и городской Думе Нижнего Новгорода, комитету по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. Мы – те, кто причастен к этому событию, чувствовали уважительное, доброе отношение со стороны нижегородцев к памяти своего великого земляка", - добавил Рифат Фаттахов.

В мероприятии также принял участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и гости Волжского Сабантуя из регионов Российской Федерации – всего около 60 человек. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.

СПРАВКА

Рашит Вагапов - основоположник профессиональной татарской эстрады. Солист Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая (1941-1962), народный артист Татарской АССР (1957).

Он родился 7 мая 1908 года в д. Актуково Сергачского уезда Нижегородской губернии (ныне – Краснооктябрьский муниципальный округ Нижегородской области). Скончался 14 декабря 1962 года. Похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани.

Большой популярностью пользовались в его исполнении татарские народные песни "Урман", "Нурия", "Альфия", "Таң атканда", "Яшьлек", "Галиябану", "Зулейха", "Райхан", произведения татарских композиторов Салиха Сайдашева, Мансура Музафарова, Джаудата Файзи и других, вошедшие в золотой фонд национального музыкального наследия.

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Теги:
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