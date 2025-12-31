Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
В поселке Красная Горка Пильнинского округа открылась модельная библиотека

Фото: Нижегородская областная библиотека им. Ленина

В поселке Красная Горка Пильнинского муниципального округа Нижегородской области открылась обновленная по модельному стандарту библиотека, оснащение которой велось в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

На оснащение библиотеки было направлено 8 млн рублей. На выделенные средства была закуплена современная комфортная мебель, установлены компьютерная техника и мультимедийное оборудование, например, интерактивная песочница, глобус, закуплена мультстудия, а также приобретено более 2500 экземпляров книг.

В библиотеке оборудовано пространство для проведения массовых мероприятий, где можно проводить конференции, встречи с представителями культуры и органов власти, кинопросмотры с обсуждением. Благодаря системам открытого хранения книжный фонд стал более доступен для индивидуальной работы читателей. Библиотека оборудована общедоступной точкой доступа к интернету, имеется доступ к базе данных Национальной электронной библиотеки.

«Это третья модельная библиотека, открывшаяся в Пильнинском муниципальном округе. В 2020 году статус модельной благодаря нацпроекту «Культура» приобрела Пильнинская центральная библиотека, а в 2023-м была переоборудована в рамках областной программы Деяновская сельская библиотека», - рассказал глава Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов.

Как и в других модельных библиотеках, в Красногорской библиотеке появилось место для работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Были приобретены тифлофлешплеер, электронные лупы для слабовидящих читателей, книги с крупным шрифтом и шрифтом Брайля, а также специализированная коляска. Входная группа здания оснащена гусеничным подъемником.

«При разработке концепции каждой библиотеки мы погружаемся в историю населенного пункта, учитываем другие отличительные черты местности, где появится библиотека. В Красной Горке акцент был сделан на создании на базе библиотеки Центра по сохранению национальной татарской культуры. Здесь посетители могут ознакомиться с деталями традиционного татарского быта, произведениями классиков татарской литературы, книгами историков и краеведов», - отметила Елена Гаврюшова, директор Нижегородской областной библиотеки имени В.И. Ленина, на базе которой работает региональный методический центр по созданию модельных библиотек.

Напомним, что в 2025 году в Нижегородской области в рамках национального проекта «Семья» было оборудовано по модельному стандарту пять модельных библиотек. Еще три библиотеки были модернизированы в рамках областной программы. В итоге на конец года в регионе действует 61 модельная библиотека.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

