Культура и отдых

Нижегородское отделение "Единой России" организовало Новогоднюю ёлку для детей участников СВО

31 декабря 2025 09:50
Нижегородское отделение Единой России организовало Новогоднюю ёлку для детей участников СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича прошла новогодняя ёлка для детей - участников специальной военной операции.

Юных гостей ожидала музыкальная сказка «Дед Мороз, вернись!», посвященная хорошим традициям, крепкой дружбе и верности себе. Билеты на мероприятие были предоставлены членом регионального совета сторонников Ольгой Томиной.

После спектакля все желающие в фойе филармонии приняли участие в традиционном хороводе вокруг Кремлевской елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Мы проводили зиму, встретились с весной, познакомились с гномами, видели снежинок со Снежной Королевой. Эмоции переполняют. Мы пели песни, водили хоровод вокруг красавицы елки и фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Было весело», – поделился впечатлениями пятилетний Артем.

«Для наших детей этот праздник стал настоящим новогодним чудом. Спасибо за тёплую атмосферу, заботу и внимание. Такие моменты дарят радость не только детям, но и всей нашей семье», — поделилась эмоциями жена участника СВО Ирина.

Финальным аккордом стало вручение каждому ребенку новогоднего подарка от Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Новый год — это время надежды, тепла и искренних эмоций. Наша задача — окружить заботой и вниманием детей, чьи родители сегодня защищают интересы Родины. Важно, чтобы ребята чувствовали поддержку и знали, что они не одни», — отметил руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является важнейшим направлением народной программы партии «Единая Россия». В регионе работает множество проектов, охватывающих все самые актуальные вопросы: от сбора и отправки гуманитарных грузов до образовательных программ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

