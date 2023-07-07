Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 12 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе запланировано отключение электроэнергии по ряду улиц с 9:00 до 17:00: Березопольской (все дома); Большой Окружной (все дома); Малой Окружной, 2, 4; ул. Чистопольской, 14, 41, 599, 601, 613, 635, 641, 643, 647, 678, 680, 682, 684, 960; на Анкудиновском шоссе, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 будет отключен свет на бульваре 60-летия Октября, 4, 6, 8, 11, 13; ул. Маршала Рокоссовского, 1, 3.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 будет производиться отключение электричества в жилых домах и административных зданиях, расположенных по адресам: ул. Сергиевска, 13-23; пер. Урожайный, 1.

С 10:00 до 17:00 света не будет в многоквартирном доме по ул. Звездинка, 5, в котором также расположена детская областная библиотека; ул. Максима Горького, 142, 142а, 144, 146, 146а.

Более того, на ул. Звездинка, 3а, 5 и ул. Ковалихинской, 30 с 9:00 до 14:00 не будет горячей воды.

В Сормовском районе Нижегородский РЭС планирует обесточить ул. Лунскую с 9:00 до 16:00.

В Автозаводском районе отключение электричества будет производиться с 8:30 до 14:00 на ул. Космической в домах № 56, 58, 60.