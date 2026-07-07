Какие опасности подстерегают нижегородцев на отдыхе в Египте Общество

Смерть нижегородской студентки во время отдыха в Египте вызвала широкий общественный резонанс. На фоне неугасающего интереса к отдыху в этой стране специалист сферы здравоохранения Алексей Никонов напомнил о наиболее распространенных рисках для туристов.

Одной из самых частых проблем у путешественников остаются кишечные инфекции. В большинстве случаев так называемая «диарея путешественника» проходит в течение нескольких дней. Однако отдельные штаммы бактерий — в том числе Escherichia coli, Shigella и Staphylococcus — способны вызывать тяжелые осложнения.

Некоторые разновидности кишечной палочки вырабатывают шига-токсин, который может привести к острому поражению почек, разрушению эритроцитов и внутренним кровотечениям. Особенно уязвимы дети и пожилые люди: при стремительном развитии осложнений состояние может стать критическим в короткие сроки.

Еще одна потенциальная угроза — употребление суррогатного алкоголя. В случаях использования метанола вместо этанола возможны сильные отравления. По мнению токсикологов, даже небольшое количество метанола способно вызвать необратимое поражение зрения, тяжелый метаболический ацидоз и привести к летальному исходу.

Также источником опасности становятся химические средства, применяемые для обработки помещений от насекомых. Речь идет о сильнодействующих препаратах, которые при нарушении техники безопасности могут вызвать поражение нервной системы, отек легких и другие серьезные осложнения.

Специалист рекомендует туристам соблюдать строгие правила гигиены и питания: избегать сырой зелени и плохо вымытых овощей, выбирать фрукты, которые можно очистить самостоятельно, отдавать предпочтение термически обработанным блюдам, с осторожностью относиться к блюдам из фарша, соусам и салатам с майонезом, а также выбирать цельные куски мяса или рыбы, приготовленные при высокой температуре.

Кроме того, путешественникам стоит употреблять только воду из фабрично запечатанных бутылок, использовать бутилированную воду даже для чистки зубов, избегать напитков со льдом и употреблять алкоголь только заводского производства в закрытой таре.

Если в гостиничном номере ощущается резкий запах химикатов или краски, эксперты советуют незамедлительно обратиться к администрации с требованием переселения. В поездке рекомендуется иметь при себе сорбенты, средства для регидратации и базовые противомикробные препараты.

При появлении высокой температуры, примесей крови в стуле, многократной рвоты или других тяжелых симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и воспользоваться страховым полисом. Самолечение при тяжелых инфекциях может быть опасно для жизни.

Ранее мы сообщали о том, почему в июле выгоднее всего идти в отпуск.