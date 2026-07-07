Несколько участков Р-158 в Нижегородской области обновят за 1,4 млрд рублей Общество

Фото: Кира Мишина

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» объявило сразу несколько закупок на работы на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов в Нижегородской области.

Речь идет об устройстве слоев износа и ремонте на разных отрезках дороги. Общая начальная стоимость четырех контрактов составляет около 1,415 млрд рублей.

Самый крупный из них касается устройства слоев износа на участке между 15-м и 38-м километрами. Начальная цена — 800,2 млн рублей. Работы планируют начать 20 мая 2027 года и завершить к 15 августа 2028 года. Контракт будет действовать до середины сентября 2028 года.

Еще один контракт объявлен для участков 106—119 км и 120—125 км. Его начальная стоимость — 313,5 млн рублей. Работы намечены с 20 мая по 20 августа 2028 года.

Аналогичные работы предусмотрены на отрезке 229−238 км. Начальная цена закупки — 161,9 млн рублей. Сроки выполнения — с 20 мая по 20 августа 2028 года.

В рамках контрактов предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство новых слоев из асфальтобетонных смесей, в том числе SMA-16 на PG 64−34, подгрунтовка битумной эмульсией, восстановление обочин и нанесение дорожной разметки со световозвращающими элементами.

Кроме того, объявлен контракт на ремонт пятикилометрового участка между 238-м и 243-м километром стоимостью 139,6 млн рублей. Работы должны начаться 1 мая 2027 года и завершиться к 31 августа 2028 года. Финансирование распределено на 2027 и 2028 годы.

Здесь запланированы демонтаж и установка барьерного ограждения, восстановление водоотвода, холодная регенерация дорожной одежды, укрепление обочин и нанесение разметки термопластиком и холодным пластиком.

Итоги определения подрядчиков по всем закупкам планируется подвести 22 июля 2026 года. Контракты начнут действовать с августа 2026 года, но фактические сроки выполнения работ приходятся на 2027−2028 годы.

Ранее сообщалось, что это же управление объявило закупку на капитальный ремонт другого участка трассы Р-158 — с км 52+000 по км 77+200. Начальная цена того контракта составляет 13,6 млрд рублей. Добавим, что к 2028 году планируется расширить до четырех полос более 30 километров федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области.