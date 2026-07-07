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Опасное молоко обнаружили в Нижегородской области

07 июля 2026 12:40 Общество
Опасное молоко обнаружили в Нижегородской области

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия в образце молока по жирнокислотному составу. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Исследования проводились с 23 июня по 3 июля 2026 года в рамках пищевого мониторинга. Выявленные отклонения от нормы могут указывать на возможную фальсификацию продукции либо на нарушение технологии производства.

Информация о результатах проверки внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА». Кроме того, сведения направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования.

Специалисты отмечают, что дисбаланс жирных кислот может отражаться на состоянии здоровья. В частности, повышенное содержание насыщенных жирных кислот связывают с риском сердечно‑сосудистых заболеваний.

Нарушение баланса полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот способно вызывать расстройства пищеварения, а избыток отдельных кислот — провоцировать воспалительные и аллергические реакции.

Ранее мы сообщали о том, что фальсифицированный сыр нашли в Нижегородской области.

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Теги:
молоко Продукты Россельхознадзор
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