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Общество

Нижегородских первоклассников освободят от домашних заданий

07 июля 2026 11:18 Общество
Нижегородских первоклассников освободят от домашних заданий

С нового учебного года в России отменят домашние задания для учеников первых классов. Это касается и нижегородских первоклассников.

В Минпросвещения РФ пояснили, что обучение без домашних заданий для первоклассников закреплено пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ утвержден приказом министерства от 22 марта 2021 года № 115.

В октябре 2025 года ведомство издало приказ, которым внесло техническую правку в федеральную образовательную программу начального общего образования, приведя её в соответствие с действующим Порядком.

«Таким образом, в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий», — отметили в Минпросвещения.

Ранее, согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», домашние задания для первоклассников допускались. При этом их следовало вводить постепенно, а время на выполнение не должно было превышать одного часа.

Ранее сообщалось, что внеурочный курс «Моя семья» появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года. Также стало известно, что с 1 сентября 2027 года начнет действовать обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

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Теги:
Образование Школы
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