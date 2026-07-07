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Сходить с двумя детьми — 10 000 рублей: нижегородцы в шоке от цен в аквапарке

07 июля 2026 11:06 Общество
Сходить с двумя детьми — 10 000 рублей: нижегородцы в шоке от цен в аквапарке

Аквапарк «Океанис» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде объявил о повышении стоимости посещения с 1 по 31 июля. Информация опубликована на официальной странице комплекса в социальных сетях.

Согласно обновленным расценкам, билет для взрослых от 14 лет теперь стоит от 3490 до 4290 рублей. Детский билет для посетителей от пяти до 13 лет включительно обойдется в сумму от 2290 до 3090 рублей. За посещение малышей до четырех лет включительно необходимо заплатить 500 рублей.

Новость вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. Многие нижегородцы раскритиковали рост цен.

Вот пусть в аквапарке и купается весь персонал! — Кирилл К.

Понятно, что обслуживание такого комплекса и налоги обходятся недешево. Но сходить с двумя детьми — это десять тысяч рублей! — Ольга.

Я с ведром воды выйду на улицу и устрою себе аквапарк, — Илья М.

Ну и так немногие могут его посетить, а сейчас вообще никто ходить не будет, — Татьяна.

Ранее мы сообщали о том, что проезд на нижегородской канатке подорожает с 15 июля.

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Теги:
Аквапарк Жалобы Цены
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