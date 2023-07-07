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Общество

Более 80 человек приняли участие в стратсессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области в Кстове

12 июля 2023 12:13  [92] Общество

Фото: газета "Маяк"

Более 80 человек приняли участие в стратегической сессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кстово – важный промышленный центр региона. Здесь трудится много талантливых и преданных своему делу людей, постоянно реализуются новые инвестиционные проекты, многие из которых предусматривают заботу об окружающей среде. Кроме этого, округ играет огромную роль в транспортной связности целого ряда регионов страны, здесь прекрасный берег Волги. Все это дает большие возможности, но вместе с этим требует вдумчивых решений по повышению качества жизни людей. Именно вместе с жителями и экспертами нам важно соотносить все перспективные планы развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал глава Кстовского района Иван Уланов, за 5 лет реализации стратегии в муниципалитете было отремонтировано более 140 км дорог; газифицировано два населенных пункта, догазифицировано 956 домохозяйств; к пяти объектам подведены водопровод и канализация, благоустроено 79 дворовых территорий и 39 общественных пространств; создано 925 новых мест в детских садах и 675 учебных мест в школах.

В ходе стратсессии был представлен проект "Вместе к совершенству" в рамках которого предлагается создать 8 образовательных кластеров на базе 28 существующих образовательных учреждений. Также была представлена программа поддержки молодых педагогов. 

Проект "Правый берег" предусматривает реконструкцию набережной, строительство пристани, создания видовых площадок и благоустройство пляжной зоны на берегу реки Волги.

Также одним из приоритетов обновленной стратегии была определена оптимизация системы грантовой поддержки сельхозпроизводителей, выстраивание более эффективного взаимодействия крупных предприятий и представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме того, была выдвинута инициатива о создании электронной инвестплощадки Кстовского района.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районе, Княгининском районе и Бутурлинском районе.

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Теги:
Кстовский район Стратегия развития
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