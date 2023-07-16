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Свет точечно отключен в шести районах Нижнего Новгорода 20 июля

20 июля 2023 09:38  [88] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 20 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 18:00 будет отключен свет на ул. Германа Лопатина в многоквартирных домах 2, 2/1; на Казанском шоссе в домах 3, 3а.

В Советском районе, по информации Нижегородского РЭС, с 10:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: пр. Гагарина, 1; Западный городок, 1, 2, 2б, 7, 8; ул. Красносельская, 15; ул. Малая Ямская, 76.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии на ул. Выселочной, 1, 2-18 (чет.); ул. Землячки, 83, 85, 87, 89-104, 106-118 (чет.); ул. Якова Шишкина, 20-38 (чет.).

С 10:00 до 14:00 будут обесточены дома по ул. Кима: 79-143 (нечет.); ул. Лунской: 110, 124, 126, 128, 130, 132, 132а, 136, 137, 138.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Геройской, 16, 17; ул.Дизелестроительной, 1, 3, 5, 7/13.

В Канавинском районе электричество отключат с 9:00 до 17:00 на ул. Григорьева в домах № 5, 6, 15.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Чаадаева в многоквартирных домах № 18, 20.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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