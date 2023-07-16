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Общество

Глеб Никитин: "Торговля занимает огромное место в жизни нашего общества"

22 июля 2023 09:00  [55] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Праздничная дата была установлена указом президента РФ от 7 мая 2013 года, и в этом году приходится на 22 июля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с профессиональным праздником работникам и ветеранам отрасли.

"Торговля занимает огромное место в жизни нашего общества. Услугами магазинов и торговых точек пользуется практически каждый. Вы отдаете своей работе много сил и времени, вкладываете в нее душу, стремитесь улучшить эту сферу деятельности. Перед каждым из вас стоят разные задачи – кто-то работает в небольшом магазине, кто-то обеспечивает функционирование огромных торговых площадок. Грамотно отлаженные процессы позволяют экономить время и средства, дают дополнительные возможности развития", - отметил глава региона.

"Отрасль торговли в Нижегородской области показывает хорошие результаты благодаря вашему труду и профессионализму. Появляются новые форматы торговли, внедряются современные технологии. Вам удается преодолевать новые вызовы, связанные с усилением внешнего давления на нашу страну. Спасибо каждому из вас, кто стремится сделать лучше свою сферу деятельности и работает на результат!", - подчеркнул Глеб Никитин.

"В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть выбранный путь приносит радость и удовлетворение!" - пожелал в заключение губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Праздники Торговля
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