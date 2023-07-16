Более 400 заявок подано от Нижегородской области на главную просветительскую награду России "Знание.Премия-2023" Общество

Нижегородская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на главную просветительскую награду России "Знание.Премия-2023". Об этом сообщили в обществе "Знание".

Более 400 заявок от претендентов из Нижегородской области является 4-м местом среди регионов России. Всего "Знание" получило более 13 тысяч заявок из всех 89 субъектов РФ. В число лидеров также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край.

В этом году число кандидатов на "Знание.Премия" от Нижегородской области увеличилось в три раза. Просветители используют в своей деятельности самые разнообразные подходы и инструменты. Например, среди заявок есть просветительский блог школьной библиотеки, фестиваль графики, эколого-географический марафон, подкаст, посвященный значимым и неординарным личностям города Арзамаса, фотовыставки, молодежные СМИ и добровольческие организации.

В числе кандидатов от Нижегородской области — Нина Зверева, журналист, спикер, бизнес-тренер по публичным выступлениям и коммуникациям, преподаватель "Московской школы управления Сколково" и автор 24 книг, некоторые из которых стали бестселлерами. Также представлен творческий проект Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки "Электронная энциклопедия нижегородского фольклора". В течение многих лет консерватория организует фольклорно-этнографические экспедиции в села и деревни Нижегородской области, в результате чего накопился обширный документальный материал, который был оцифрован и теперь доступен всем желающим в библиотеке консерватории. Пользователи могут ознакомиться с уникальными фотографиями, аудиозаписями, видеоматериалами, собранными в ходе экспедиций по Нижегородской области.

"Количество участников "Знание.Премия" от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация "Наставник года". Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почетным жюри на очном заседании в октябре.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" по двум категориям — "Лучший просветитель" и "Лучший просветительский проект". Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых", инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи "Движение Первых".

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия" состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами "Знание.Премия" можно на официальном сайте награды.