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Политика

Евгений Семенов: "Единый стандарт наблюдения за электронным голосованием – это еще один механизм укрепления доверия к выборам"

21 июля 2023 16:21  [2] Политика

21 июля на площадке Общественной палаты РФ прошло обсуждение проекта единого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Как сообщили в Общественной палате Нижегородской области, обсуждение было организовано комиссией Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан. В формате ВКС в обсуждении приняли участие представители Общественных палат России, а также электоральные эксперты.

Представляя проект единого стандарта наблюдения за ДЭГ, его авторы сообщили, что проект создан по аналогии с "золотым стандартом", который давно используется общественными наблюдателями на выборах, проходящих на избирательных участках. С развитием в России системы дистанционного электронного голосования появилась новая задача – научить любого человека профессиональному наблюдению за этой формой голосования.

Именно поэтому был разработан единый стандарт наблюдения, представляющий собой чек-лист, в котором на доступном языке объясняется, на что необходимо обращать внимание при наблюдении за ДЭГ людям без специальных технических знаний.

Ключевой задачей для общественников является распространение независимого наблюдения на всех этапах выборов для обеспечения их прозрачности и законности. В настоящее время наблюдение за ДЭГ доступно всем участникам избирательного процесса.

Общественным наблюдателям доступны наиболее важные данные о ходе голосования: число участников ДЭГ, количество созданных и использованных электронных бюллетеней, зашифрованные блоки информации о результатах волеизъявления, информация о формировании цепочек блоков информации в базе данных, доля участников, погасивших электронные бюллетени.

На представлении проекта стандарта выступил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов, который напомнил, что еще в 2020 году Нижний Новгород стал первым региональным городом России, где одновременно с Москвой было апробировано дистанционное электронное голосование.

"С тех пор мы внимательно следим за развитием этой новой формы волеизъявления граждан и нисколько не сомневаемся в том, что у нее хорошие перспективы. Российский избиратель примет ее, и единый стандарт наблюдения за ДЭГ – это еще один механизм укрепления доверия к выборам", - отметил Евгений Семенов.

По итогам обсуждения разработанный стандарт будет представлен для утверждения в совет Общественной палаты РФ и затем направлен в регионы, где в этом году будет применяться ДЭГ. Одновременно на местах будет организовано обучение наблюдателей за ДЭГ: этим займется ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), которая уже обучает общественных наблюдателей на обычных участках.

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Теги:
Общественная палата
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