Равиль Измайлов подвел итоги своей работы в ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Сегодня стало известно, что Равиль Измайлов покидает пост гендиректора "Пари НН". На его место был назначен экс-замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Под руководством Равиля Измайлова клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу, где проведет третий сезон подряд. По экономическим показателям "Пари Нижний Новгород" находится среди лидеров лиги по эффективности. Также за время его работы был привлечен ключевый партнер, что позволило клубу найти альтернативные источники дохода и существенно снизить нагрузку на областной бюджет. В сезоне 2021/22 клуб занял рекордное для нижегородских клубов в РПЛ 11-е место, а в минувшем сезоне сохранил место в элите благодаря стыковым матчам.

Равиль Измайлов отметил, что покидает пост по обоюдному согласию.

"Для себя лично я очень высоко оцениваю свои четыре года в клубе. Горжусь своей работой и очень счастлив, что мне выпала такая возможность. Хочу сказать огромное спасибо Глебу Сергеевичу (Никитину – прим. ред.), что поверил в меня. Я считаю, что искренне, честно и по-настоящему правильно развивал футбольный клуб. Сейчас наш клуб имеет самый дорогой состав и все возможности, чтобы прогрессировать.

Душой и сердцем я всегда буду с этим футбольным клубом, я всегда буду за ним следить и, наверное, так же переживать как все эти четыре года", - сказал он.

Также Равиль Измайлов о предыдущих сезонах "Пари Нижний Новгород"

"За это время мы провели очень интересные и необычные сезоны. В первый сезон в ФНЛ 2020/2021 года у нас, наверное, был самый дружный и сплоченный коллектив. Всех ребят ценю, дружу с ними. Именно коллективом мы прошли невероятный путь. Все нашей команде предрекали 12-15 место, а мы заняли третье месте, долго шли на первом месте. У нас была невероятная серия без поражений.

При этом не стоит забывать, что это был пандемийный год. У нас был матч в Самаре, когда для наших вратарей подготовили футболки полевых вратарей, потому что не смогли собрать состав. Футболки где-то хранятся, и когда построится музей нашего клуба, а он обязательно построится, я в этом уверен, это будет очень яркая экспозиция.

Мы вышли в Премьер-лигу. Я думаю, что мы осуществили мечту всех наших болельщиков. Первый сезон в Премьер-лиге был невероятно тяжелым, но он очень ярко начался, когда во втором туре обыграли "Спартак" 2:1. Это, наверное, запомнится на всю жизнь. В конце сезона в ключевом матче мы смогли обыграть "Зенит".

Следующий сезон начался достаточно сложно. Мы стали пилотным проектом в программе "Карта болельщика". Большинство клубов столкнулось с этим через полгода, а мы провели весь сезон с этой инновацией. За полгода 2022 года мы стали лучшим регионом по оформлению Fan ID, по количеству болельщиков на стадионе. За это им (болельщикам - прим. ред.) огромное спасибо. Команда это чувствовала, я это чувствовал. Очень приятно. По посещаемости мы заняли восьмое место, пропустив вперед только Москву, Санкт-Петербург, Воронеж.

Второй сезон Премьер-лиги выдался сложнее, мы попали в стыки. Очень хорошо сыграли первый матч, очень оказался сложным второй матч, но по итогу парни и болельщики молодцы. Мы справились.

Сейчас уже третий сезон в Премьер-лиге. Я думаю, что он тоже будет очень ярким и запоминающимся. Команда будет прогрессировать, команда будет расти", - подчеркнул Равиль Измайлов.

Затронул экс-директор "Пари НН" также тему детского и женского футбола.

"За это время выросло достаточно большое количество мальчишек. Есть ребята, которые сейчас играют в молодежке, находятся в аренде, играют в Дзержинске. Я уверен, что они потом окажутся в основном составе нашего клуба. За небольшое время академия очень хорошо себя проявила.

Мы выставили очень четкую и грамотную вертикаль. Академия - молодежная команда - ФК "Химик" - основная команда. По этому пути наши мальчики будут прогрессировать, будут развиваться. Я уверен, через совсем небольшое время нижегородцы будут играть в основной команде, топ-клубах и может даже сборной России.

Два года назад мы создали женские команды. У нас есть потрясающие девчонки, которые хорошо выступают на своем уровне, на равных играют с многими грандами. Горжусь", - отметил Равиль Измайлов.

В заключение Равиль Измайлов поблагодарил болельщиков, игроков, партнеров и правительство Нижегородской области за тот путь, который ФК "Пари НН" прошел за эти четыре года.

"Я считаю, что клуб ждет очень яркое и светлое будущее", - заключил он.