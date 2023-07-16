Возможности использования биотоплива в Нижегородской области обсудили эксперты Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки состоялся круглый стол "Биотопливо: настоящее и будущее в Нижегородской области" под руководством заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева.

Обсуждение прошло в рамках актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

Среди участников круглого стола – первый заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, главы муниципальных округов, руководители энергетических компаний и лесоперерабатывающих предприятий, эксперты.

"Буквально на днях на стратсессии "Наше богатство" мы определяли наиболее важные направления работы в сфере экологии, чтобы "зеленые" технологии улучшали жизнь людей и помогали экономике. Одно из них находится на стыке развития лесопользования, лесной промышленности, энергонезависимости и экологии – производство и использование биотоплива, - отметила Ольга Щетинина. – По итогам круглого стола будут выработаны конкретные предложения, которые в итоге войдут в актуализированную Стратегию развития нашего региона. Такое поручение дал наш губернатор Глеб Никитин".

По словам Владимира Лебедева, производство биотоплива – путь интенсификации лесопользования.

"Развитие спроса на древесное биотопливо в объеме 80 млн тонн создаст рынок сбыта для 200 млн куб.м древесины малоценных пород и отходов лесопереработки. Вовлечение 50 млн куб.м древесины, оставляемой на лесосеках и нижних складах позволит внедрить интенсивную модель лесопользования и повысить рентабельность лесозаготовок на 25-30%", - пояснил он.

"В Нижегородской области созданы хорошие условия для развития биоэнергетики. Имеются значительные объемы сырья для производства древесного топлива, которые позволят производить топливную щепу из технологической, дровяной древесины и отходов на лесосеках (от заготовки древесины) и из отходов от производства пиломатериалов и лесопиления. Развитая транспортная и промышленная инфраструктура позволит создать и развить производство продукции переработки древесины и ее отходов и доставлять по всей европейской части Российской Федерации", - отметил Роман Воробьев.

В свою очередь, представители лесоперерабатывающей промышленности отметили важность субсидирования производства биотоплива, предоставления льготных кредитов на запуск производства и принятие лизинговых программ.

"Тема непростая, стратегически важная для развития Нижегородской области, затрагивает многие отрасли. Встреча дала возможность посмотреть на эту тему с разных сторон. Необходимо еще раз обсудить экономическую модель поставки древесного сырья для производства биотоплива и разработать стратегию для реализации преимуществ Нижегородской области по созданию производств древесного биотоплива и увеличению его доли в топливном балансе", - заявил в заключение Владимир Лебедев.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Этому событию будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.