Реализацию партпроекта "Детский спорт" в Нижнем Новгороде обсудили депутаты "Единой России" в Гордуме Общество

В городской Думе Нижнего Новгорода прошло собрание депутатского объединения партии "Единая Россия". Участники мероприятия, в частности, обсудили вопрос антитеррористической защищенности образовательных организаций Нижнего Новгорода.

Как сообщил депутатам директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, системой видеонаблюдения обеспечены все образовательные организации города, в настоящее время проводится ее модернизация и интеграция в АПК "Безопасный город". Кнопка тревожной сигнализации также есть во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода. Системы контроля и управления доступом (турникеты) установлены в 95% школ, СКУД на вход в здания имеются в 100% учреждений. Системы контроля и управления доступом на вход на территорию присутствуют в 75% образовательных организаций, проводится замена калиток и установка на них соответствующего оборудования. Металлодетекторы также есть в 100% учреждений, освещенность территории обеспечена во всех организациях. В отдельных случаях требуется частичный ремонт ограждений, который проводится в рамках подготовки к новому учебному году. Также всеми организациями заключены договоры на выезд вневедомственной охраны.

В 2023 году на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школ и детских садов в бюджете города предусмотрены денежные средства в объеме 575,2 млн руб. Владимир Радченко подчеркнул, что впервые за счет софинансирования из областного бюджета выделены средства на обеспечение всех школ города физической охраной специализированными организациями ЧОП.

В ходе обсуждения вопроса депутаты обратили внимание директора департамента образования на то, что некоторые родители высказывают недовольство тем, что было ограничено их передвижение по территории общеобразовательных организаций. Поэтому руководству школ необходимо проводить с родителями учеников разъяснительную работу, объясняя, что усиление пропускного режима необходимо для обеспечения безопасности детей.

"Антитеррористическая защищенность школ и детских садов – очень важная тема, мы подробно обсуждали ее на заседании профильной постоянной комиссии. Хотела бы поблагодарить департамент образования за оперативную проработку этого вопроса и обратить внимание на то, что с родителями необходимо продолжить разъяснительную работу. Например, напомнить им о новых мерах безопасности на августовских перекличках. Нужно заручиться поддержкой родительского сообщества в вопросах обеспечения безопасности детей, чтобы вместе препятствовать проникновению посторонних лиц на территорию школ и контролировать наличие подозрительных бесхозяйных предметов", – отметила председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников-Гордеев в свою очередь рассказал коллегам об итогах реализации в Нижегородской области партийного проекта "Детский спорт", региональным координатором которого он является. По его словам, в рамках проекта в 2022 году прошло 150 школьных и дворовых спортивных мероприятий, а также осуществлялся контроль за строительством "умных" спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, проводился мониторинг ремонта спортивных залов в школах.

В рамках своего доклада Владимир Поддымников-Гордеев рассказал об основных направлениях партпроекта: "Дворовый футбол 6х6", "Баскетбол 3х3", "Школьный спорт".

Так, в первом полугодии в рамках направления "Школьный спорт" было проведено 23 мероприятия, участниками которых стали более 2500 человек. Также создано 673 школьных спортивных клуба, где занимаются 149 тыс. человек. Владимир Поддымников-Гордеев подчеркнул, что в систематические занятия физкультурой и спортом в регионе вовлечено не менее 70% детей школьного возраста.

Более подробно депутат остановился на реализации в Нижнем Новгороде проекта "Спорт в каждый двор" по организации бесплатных тренировок для жителей. За первое полугодие 2023 года проведено 887 дворовых занятий, в которых приняли участие 9500 человек. В планах до конца года провести еще не менее 900 тренировок. Также в городе в этом году построено четыре воркаут-площадки, до конца года планируется установить еще 25 площадок.

Кроме того, Владимир Поддымников-Гордеев рассказал о новых спортивных проектах партии "Za самбо" и спортивный марафон "Сила России".

По итогам обсуждения члены депутатского объединения приняли решение ежемесячно рассматривать итоги реализации партийных проектов на территории Нижнего Новгорода.

"Основа работы "Единой России" – партийные проекты. Я предлагаю обратиться в региональный исполнительный комитет с таким предложением: ежемесячно рассматривать на собрании депутатского объединения итоги реализации одного из партийных проектов. Из 23 партпроектов на территории Нижнего Новгорода реализуется 22, все они очень актуальны. Информация может быть подана с привязкой к избирательным округам, чтобы каждый депутат мог поддержать те или иные мероприятия проекта на своей территории или дать рекомендации", – отметил заместитель руководителя депутатского объединения Станислав Прокопович.

Напомним, что свыше 50 площадок для людей всех возрастов открыли в Нижегородской области в рамках спортмарафона "Сила России".