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Общество

Владислав Атмахов: "Нижегородская область в последние пять лет развивается опережающими темпами по всем показателям"

29 июля 2023 09:36  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов прокомментировал отчет главы региона Глеба Никитина.

"По всем показателям, согласно докладу губернатора, в последние пять лет Нижегородская область развивается опережающими темпами. Меня как председателя комитета Законодательного собрания по экологии, в первую очередь, радуют результаты работы в экологическом направлении. Это то, что мы делаем по очистке нашей Волги, других рек. Это серьезная и важная деятельность, программа, которая затрагивает огромное количество людей. "Чистая вода" - не просто красивый слоган, это наше будущее. Благодаря работе правительства, законодательной и исполнительной власти мы решаем многие сложные проблемы", - сказал он.

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Теги:
Владислав Атмахов Глеб Никитин
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