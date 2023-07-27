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Общество

Молодогвардейцы провели квест для детей из Харцызска, отдыхающих в Нижегородской области на каникулах

11 августа 2023 16:27  [63] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" организовали интерактивную игру для детей и подростков, приехавших в Нижегородскую область во время летних каникул из города Харцызска Донецкой народной республики. 

На площадке многопрофильного центра развития детей собралось более 100 ребят, которые с увлечением приняли участие в квесте. Им предстояло пройти пять станций, которые включали в себя различные эстафеты, упражнения, командные соревнования. Также были и развлекательные задания  с танцами, песнями, загадками. 

"Многие дети с Донбасса по сути не видели жизнь без войны, поэтому мы стараемся погрузить юных гостей в атмосферу детства, заботы и позитивных эмоций, чтобы Россия у них ассоциировалась с домом и благополучием", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

В конце мероприятия участники выстроились в слово "Россия".  

"Всем ребятам очень понравилось, они получили массу впечатлений и хорошее настроение. Попросили проводить побольше таких увлекательных и интересных мероприятий", - добавил руководитель Сормовского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Егор Туранцев.

Напомним, активисты регионального отделения МГЕР регулярно организуют для детей и подростков из Донбасса и освобожденных территорий активный и интересный досуг. Для ребят, проживающих в пунктах временного размещения, и приезжающих в Нижегородскую область на отдых, молодогвардейцы проводят различные спортивные, культурные, образовательные мероприятия.

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Теги:
Дети ДНР Единая Россия
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