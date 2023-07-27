Участие в "Веселых стартах" на стадионе "Старт" в Нижнем Новгороде приняли более 150 человек Спорт

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Нижнем Новгороде на стадионе "Старт" более 150 нижегородцев из команд учреждений физической культуры и спорта приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта "Веселые старты".

В рамках мероприятия благодарностью главы города Нижнего Новгорода, дипломами и благодарственными письмами администрации Московского района города Нижнего Новгорода за высокий профессионализм, значимый вклад в развитие физической культуры и спорта были награждены 47 лучших деятелей сферы физической культуры и спорта района.

Показательные выступления подготовили воспитанники театра танца "Волжский сувенир" и борцовского клуба "Бросок". Кроме того, для всех желающих на стадионе прошел мастер-класс по йоге, а таже организованы настольные игры "Кульбутто" и "Джакколо".

Мне понравилось здесь заниматься спортом, бегать. Я смог пробежать целый круг на стадионе. Отжиматься тоже полезно. А вообще я занимаюсь каратэ", - поделился один из участников "Веселых стартов" Саша Аксенов.. Планирует заниматься спортом и его друг, Саша Бураев. "Буду ходить на дзюдо", - рассказал он.

Самые жаркие баталии традиционно разгорелись среди любителей игры в шахматы. С самого утра они выявляли победителей, азартно сражались за призовые места и в итоге победителем стал Николай Тощев, второе место занял Александр Мотыгин, на третьем месте – Александр Уткин.

"Спорт - это жизнь, спорт - это радость, удовольствие, и мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, посещали секции, ФОКи, дружили со спортом. Этот праздник нам в этом поможет", - отметила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района Нижнего Новгорода Елена Квасова.

"Я физкультурник со стажем. Занимаюсь легкой атлетикой. Бегаю в свое удовольствие. Увлекся шахматами, волейболом. Для меня спорт – это способ реализовать себя, получить эмоции, особенно в игровых видах спорта. У нас в городе много площадок, где можно это реализовать. ЗОЖ - это полезно и здорово", - отметил в заключение один из организаторов мероприятия Павел Водопьянов.

Мероприятие организовано администрацией Московского района совместно с МБУ ДО "Спортивная школа "Нижегородец" при содействии Штаба общественной поддержки и местного отделения партии "Единая Россия" Московского района в рамках празднования Дня физкультурника.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".