Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
14 августа 2023 15:16  [43] Участие в "Веселых стартах" на стадионе "Старт" в Нижнем Новгороде приняли более 150 человек
13 августа 2023 16:02  [309] Три рекорда России были зарегистрированы в Нижнем Новгороде на Дне физкультурника
13 августа 2023 13:50  [280] Почти пять тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России"
11 августа 2023 14:32  [486] Праздник "Спорт без границ" прошел в Автозаводском районе в рамках проекта "Единая страна – доступная среда"
11 августа 2023 14:18  [536] Инна Ванькина: "Для развития спорта высших достижений нужно укреплять межрегиональное взаимодействие"
11 августа 2023 11:53  [433] Руслан Станчев: "В вопросах развития массового спорта не обойтись без привлечения лидеров мнений"
10 августа 2023 09:32  [457] Воспитанница спортклуба "Знамя" АО АПЗ завоевала две медали на II Играх стран СНГ в Белоруссии
08 августа 2023 15:35  [580] Юные спортсмены из Ковернинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля по дворовому футболу
08 августа 2023 11:50  [718] Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород
03 августа 2023 18:29  [1077] Сестры Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку
Спорт

Участие в "Веселых стартах" на стадионе "Старт" в Нижнем Новгороде приняли более 150 человек

14 августа 2023 15:16  [43] Спорт
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Нижнем Новгороде на стадионе "Старт" более 150 нижегородцев из команд учреждений физической культуры и спорта приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта "Веселые старты". 

В рамках мероприятия благодарностью главы города Нижнего Новгорода, дипломами и благодарственными письмами администрации Московского района города Нижнего Новгорода за высокий профессионализм, значимый вклад в развитие физической культуры и спорта были награждены 47 лучших деятелей сферы физической культуры и спорта района.

Показательные выступления подготовили воспитанники театра танца "Волжский сувенир" и борцовского клуба "Бросок". Кроме того, для всех желающих на стадионе прошел мастер-класс по йоге, а таже организованы настольные игры "Кульбутто" и "Джакколо". 

Мне понравилось здесь заниматься спортом, бегать. Я смог пробежать целый круг на стадионе. Отжиматься тоже полезно. А вообще я занимаюсь каратэ", - поделился один из участников "Веселых стартов" Саша Аксенов.. Планирует заниматься спортом и его друг, Саша Бураев. "Буду ходить на дзюдо", - рассказал он.

Самые жаркие баталии традиционно разгорелись среди любителей игры в шахматы. С самого утра они выявляли победителей, азартно сражались за призовые места и в итоге победителем стал Николай Тощев, второе место занял Александр Мотыгин, на третьем месте – Александр Уткин. 

"Спорт - это жизнь, спорт - это радость, удовольствие, и мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, посещали секции, ФОКи, дружили со спортом. Этот праздник нам в этом поможет", - отметила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района Нижнего Новгорода Елена Квасова. 

"Я физкультурник со стажем. Занимаюсь легкой атлетикой. Бегаю в свое удовольствие. Увлекся шахматами, волейболом. Для меня спорт – это способ реализовать себя, получить эмоции, особенно в игровых видах спорта. У нас в городе много площадок, где можно это реализовать. ЗОЖ - это полезно и здорово", - отметил в заключение один из организаторов мероприятия Павел Водопьянов.

Мероприятие организовано администрацией Московского района совместно с МБУ ДО "Спортивная школа "Нижегородец" при содействии Штаба общественной поддержки и местного отделения партии "Единая Россия" Московского района в рамках празднования Дня физкультурника. 
Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph