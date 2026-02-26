Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородский "Старт" разгромно проиграл кемеровскому "Кузбассу"

26 февраля 2026 07:00 Спорт
Нижегородский Старт разгромно проиграл кемеровскому Кузбассу

Фото: ХК "Кузбасс"

Нижегородский "Старт" начал четвертьфинальную серию чемпионата России по хоккею с мячом с крупного поражения от кемеровского "Кузбасса".

Первая встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. Серия продолжается до трех побед.

Нижегородцы отправились на выезд без Анатолия Голубкова, который дисквалифицирован на три игры.

Уже в первом тайме хозяева обеспечили себе серьезное преимущество — 6:0. При этом вратарь "Старта" Юрий Иванчиков не раз выручал команду. После перерыва в воротах появился Айдар Нестеров, однако вскоре и ему пришлось доставать мяч из сетки.

Единственный гол нижегородцев на 84-й минуте забил Денис Котков.

В составе "Кузбасса" четыре мяча забил Алексей Ничков. Также отличились Янис Бефус, Владимир Михальченко, Вадим Чернов, Артем Репях и Андрей Суворов.

Второй матч серии пройдет в Кемерове 26 февраля. Третья встреча состоится 1 марта в Нижнем Новгороде. Если потребуется, четвертый матч также пройдет на стадионе "Труд" 2 марта.

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Чайки" обыграли "Снежных Барсов" со счетом 6:0.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных