Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
На нижегородском полумарафоне "Беги, герой!" появится новая дистанция — 42,2 км

Фото: Кира Мишина

В программе благотворительного полумарафона "Беги, герой!" впервые появится классическая марафонская дистанция — 42,2 км. Забеги пройдут 23 и 24 мая в Нижнем Новгороде, сообщили организаторы.

Регистрация на марафон откроется 26 февраля на сайте. Там же можно подать заявку и на другие дистанции.

Так, 23 мая состоятся детские старты и забег на 5 км. На 24 мая запланированы основные дистанции — 10 км, 21,1 км и новый марафон на 42,2 км.

Стартовать и финишировать участники будут на стадионе "Совкомбанк Арена". Маршруты традиционно пройдут по историческому центру Нижнего Новгорода.

В прошлом году детский забег в рамках полумарафона стал самым массовым в стране — на старт вышли 4 000 юных спортсменов. Всего в мероприятии приняли участие 19 000 человек.

Забег ежегодно привлекает и корпоративные команды. В 2025 году на дистанции вышли 8 500 сотрудников из 265 организаций региона. Они соревновались в трех категориях: "Самая большая команда", "Самая быстрая команда" и "Самый большой средний километраж".

С 2025 года в России действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" — "Спорт России". Она продолжила задачи федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Программа нацелена на развитие спортивной инфраструктуры, проведение массовых соревнований и вовлечение жителей в занятия физической культурой, в том числе к выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Также предусмотрено дальнейшее развитие детского спорта и расширение возможностей для занятий спортом ветеранов СВО.

Как прошел прошлогодний полумарафон — смотрите в нашем фоторепортаже.

