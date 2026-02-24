Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

ХК "Динамо-Минск" не может вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода более 12 часов

24 февраля 2026 11:46 Спорт
ХК Динамо-Минск не может вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода более 12 часов

Фото: ХК "Динамо-Минск"

Минское "Динамо" более 12 часов не может вылететь из Нижнего Новгорода.

Напомним, белорусская хоккейная команда накануне сыграла с "Торпедо", где одержала четвертую в сезоне победу над нижегородцами.

После этого "зубры" должны были отправиться в Сочи, где 25 и 27 февраля у них запланированы игры. Однако вылететь из аэропорта имени В.П. Чкалова прошлым вечером они не смогли, так как аэропорт города-курорта закрыт.

В течение 23 февраля власти Сочи несколько раз сообщали об отражении атак беспилотников. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились неоднократно. В частности, их объявили в 18:38 23 февраля и сняли только к 8:00 24 февраля.

Однако уже в 10:34 аэропорт снова закрыли.

Согласно данным онлайн‑табло, вылет авиакомпании Belavia перенесен на 12:00, посадка на рейс завершена.

Накануне сорвалось проведение и другого матча КХЛ.  Встречу между "Сочи" и ЦСКА 23 февраля сначала отложили на час, а после безголевого первого периода и повторного объявления воздушной тревоги игру окончательно отменили. ЦСКА смог вылететь из Сочи только этим утром.

Ранее сообщалось, что более 800 пассажиров из Нижнего Новгорода отправили в Москву автобусами из-за ограничений в столичном аэропорту.

Авиасообщение Аэропорт Хоккей
