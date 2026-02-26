Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
26 февраля 2026 12:11
"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи
26 февраля 2026 10:30
"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне
26 февраля 2026 07:00
Нижегородский "Старт" разгромно проиграл кемеровскому "Кузбассу"
24 февраля 2026 15:58
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году
24 февраля 2026 15:27
Спортсмены из 46 регионов приняли участие в VI Нижегородском лыжном марафоне
24 февраля 2026 11:46
ХК "Динамо-Минск" не может вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода более 12 часов
24 февраля 2026 10:28
Нижегородская "Чайка" всухую разгромила "Снежных Барсов"
23 февраля 2026 20:15
"Торпедо" в четвертый раз в сезоне проиграло минскому "Динамо"
23 февраля 2026 17:30
"Торпедо-Горький" уступил "Тамбову" 3:4
23 февраля 2026 11:08
Игрок нижегородского "Старта" дисквалифицирован на три матча
Спорт

"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи

26 февраля 2026 12:11 Спорт
Ростелеком обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал оптические линии связи для строящегося Ледового дворца в Нижнем Новгороде. Крупнейший инфраструктурный проект реализован совместно с Корпорацией развития Нижегородской области.

Оператор проложил до спортивного сооружения основной канал протяженностью более 3,8 км и резервный — 2,3 км на базе собственных кабельных коммуникаций. Пропускная способность каждого составляет 10 Гбит/с. На территории ледовой арены специалисты провайдера построили подземную инфраструктуру связи, протянули оптоволоконные линии и установили необходимое оборудование, чтобы обеспечить подключение объекта к магистральной сети.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мы полностью профинансировали строительство каналов связи до Ледового дворца. Созданная сеть с резервированием по независимой трассе гарантирует стабильность передачи данных даже при пиковых нагрузках во время массовых мероприятий. Это масштабируемая инфраструктура, рассчитанная на рост трафика и внедрение новых сервисов без потери качества. Мы обеспечили объекту технологическую устойчивость на годы вперед».

Игорь Ищенко, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области:
«Ледовый дворец на Стрелке — один из крупнейших спортивных объектов не только региона, но и всей страны. Масштаб сооружения, его высокая посещаемость предъявляют повышенные требования к технологической оснащенности и устойчивости всех систем. Созданная современная цифровая инфраструктура обеспечивает работу всех цифровых сервисов комплекса».

Ледовый дворец на Стрелке — многофункциональный спортивный объект площадью 70 тысяч квадратных метров, состоящий из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок, каждая из которых рассчитана на 250 зрителей. Строительство объекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных