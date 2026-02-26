"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи Спорт

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал оптические линии связи для строящегося Ледового дворца в Нижнем Новгороде. Крупнейший инфраструктурный проект реализован совместно с Корпорацией развития Нижегородской области.

Оператор проложил до спортивного сооружения основной канал протяженностью более 3,8 км и резервный — 2,3 км на базе собственных кабельных коммуникаций. Пропускная способность каждого составляет 10 Гбит/с. На территории ледовой арены специалисты провайдера построили подземную инфраструктуру связи, протянули оптоволоконные линии и установили необходимое оборудование, чтобы обеспечить подключение объекта к магистральной сети.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы полностью профинансировали строительство каналов связи до Ледового дворца. Созданная сеть с резервированием по независимой трассе гарантирует стабильность передачи данных даже при пиковых нагрузках во время массовых мероприятий. Это масштабируемая инфраструктура, рассчитанная на рост трафика и внедрение новых сервисов без потери качества. Мы обеспечили объекту технологическую устойчивость на годы вперед».

Игорь Ищенко, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области:

«Ледовый дворец на Стрелке — один из крупнейших спортивных объектов не только региона, но и всей страны. Масштаб сооружения, его высокая посещаемость предъявляют повышенные требования к технологической оснащенности и устойчивости всех систем. Созданная современная цифровая инфраструктура обеспечивает работу всех цифровых сервисов комплекса».

Ледовый дворец на Стрелке — многофункциональный спортивный объект площадью 70 тысяч квадратных метров, состоящий из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок, каждая из которых рассчитана на 250 зрителей. Строительство объекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).