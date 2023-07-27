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Бизнес

МегаФон ускорил мобильный интернет на Бору

17 августа 2023 12:06  [265] Бизнес

В этом городе Нижегородской области покрытие сети увеличилось на 10-15%, а скорость мобильного интернета выросла на отдельных участках в два раза. Это произошло благодаря тому, что инженеры оператора построили и ввели в эксплуатацию новые базовые станции.

Цифровые улучшения затронули частный сектор в районе улицы Айвазовского и большой массив дачных домов на юго-востоке Бора.

Численность населения города, расположенного на левом берегу Волги напротив Нижнего Новгорода, неуклонно растет. Этому способствует активное строительство, транспортная доступность и хорошая экология: Борский район славится грибными местами и отличной рыбалкой. Сейчас там проживает почти 80 тысяч человек.

Живописные берега крупнейшей реки в Европе привлекают и множество туристов. Этому способствует канатная дорога, соединяющая Бор с областным центром – поездка на ней уже сама по себе может стать приключением. Воздушная переправа имеет самую большую в Европе протяженность над водной гладью и гарантирует великолепные виды. Благоустроенный природный парк "Моховые горы" еще один повод побывать на Бору: песчаный берег, величественные сосны и интересная история – именно здесь на даче известного нижегородского архитектора в начале ХХ века познакомились Максим Горький и Федор Шаляпин.

"Расширяя зону мобильного интернета, мы создаём максимально комфортную цифровую среду для наших абонентов и повышаем качество жизни. Бор сейчас активно растет и развивается, а мы, стараемся опережать эти процессы. МегаФон завершил работы по развитию сети летом, в самый разгар дачного сезона, чтобы сбор урожая проходил, что называется, на повышенных скоростях. А гостям, приезжающим на Бор, улучшенная связь легко и быстро позволит делиться с друзьями шикарными видами волжских просторов", – комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Нижегородской области.

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