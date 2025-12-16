Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате Экономика

Госинспекция труда в Нижегородской области начала проверку в отношении ООО "Девис" о задолженности по заработной плате перед сотрудниками.

Компания занимается уборкой автомобильных дорог и автомагистралей в пяти районах Нижегородской области: Сергачском, Княгининском, Дальнеконстантиновском, Лукояновском и Гагинском, а также обслуживает Ольгинскую развязку в Нижнем Новгороде.

Как сообщает программа "Кстати" (16+), подрядчик фактически не исполняет свои обязательства — дороги остаются нечищеными, а техника на местах не работает. Из-за неубранного снега и наледи общественный транспорт не может функционировать, на дорогах участились случаи ДТП, машины соскальзывают в кюветы.

Генеральный директор компании не выходит на связь ни с работниками, ни с представителями властей. Он не появляется по адресу официальной регистрации фирмы и не платит зарплату.

В Гострудинспекции сообщили, что организована работа по сбору достоверной информации. В случае подтверждения задолженности по заработной плате будут приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее сообщалось, что "Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате работникам.