Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2025 11:47Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате
16 декабря 2025 11:31Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5%
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
15 декабря 2025 18:27Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета
15 декабря 2025 17:45Индексацию тарифов ЖКХ утвердили в Нижегородской области на 2026 год
15 декабря 2025 17:37Гостиницу хотят построить рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:50Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 15:26Нижегородская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в бизнес-сфере
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
Экономика

Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате

16 декабря 2025 11:47 Экономика
Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате

Госинспекция труда в Нижегородской области начала проверку в отношении ООО "Девис" о задолженности по заработной плате перед сотрудниками. 

Компания занимается уборкой автомобильных дорог и автомагистралей в пяти районах Нижегородской области: Сергачском, Княгининском, Дальнеконстантиновском, Лукояновском и Гагинском, а также обслуживает Ольгинскую развязку в Нижнем Новгороде.

Как сообщает программа "Кстати" (16+), подрядчик фактически не исполняет свои обязательства — дороги остаются нечищеными, а техника на местах не работает. Из-за неубранного снега и наледи общественный транспорт не может функционировать, на дорогах участились случаи ДТП, машины соскальзывают в кюветы.

Генеральный директор компании не выходит на связь ни с работниками, ни с представителями властей. Он не появляется по адресу официальной регистрации фирмы и не платит зарплату.

В Гострудинспекции сообщили, что организована работа по сбору достоверной информации. В случае подтверждения задолженности по заработной плате будут приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее сообщалось, что "Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате работникам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Дороги Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 14:45Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку
05 декабря 2025 16:53Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн
03 декабря 2025 19:45Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных