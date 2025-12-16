Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Экономика

Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд

16 декабря 2025 14:00 Экономика
Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд

Фото: пресс-служба ЗСНО

Проект бюджета Нижегородской области на 2026-2028 годы прошел второе чтение в комитете Законодательного собрания региона. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, парламентарии рассмотрели порядка 30 поправок, предложенных депутатами, профильными комитетами, парламентскими фракциями, а также губернатором.

В результате обсуждений доходную часть бюджета увеличили на 3,7 млрд рублей, а расходную — более чем на 11 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 29,73 млрд рублей.

Часть поправок касалась дополнительных источников дохода. Так, депутаты предложили увеличить поступления в бюджет на 550 млн рублей за счёт продажи прав на заключение договоров по комплексному развитию территорий, а также за счёт компенсационных платежей от застройщиков, направленных на возмещение затрат на социальную инфраструктуру.

С учётом всех корректировок общий объём доходов в 2026 году составит 335,879 млрд рублей, расходы — 365,609 млрд рублей.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что, несмотря на финансовые ограничения, проект бюджета сохраняет социальную направленность. По его словам, приоритет остаётся прежним — поддержка жителей региона, в том числе семей с детьми, многодетных, участников СВО и их близких.

Он отметил, что работа над бюджетом продолжится и в следующем году: по мере исполнения документа будут вноситься изменения, направленные на решение актуальных задач.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков добавил, что в 2026 году бюджет будет формироваться в режиме экономии. Некоторые расходы, не относящиеся к первоочередным, планируется перенести на более поздние сроки. Поляков уточнил, что речь не идёт о полном отказе от проектов — важно сохранить финансовую устойчивость и реалистичность исполнения бюджета.

Председатель комитета по бюджету и налогам Александр подчеркнул, что значительное число поправок отклонили из-за отсутствия подтверждённых источников финансирования. Однако большая часть предложений, в том числе касающихся увеличения доходной части, получила одобрение.

Окончательное рассмотрение и принятие бюджета на 2026 год и плановый период состоится 18 декабря на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижнему Новгороду могут списать 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов.

Напомним, проект бюджета Нижегородской области на 2026 год поступил в региональный парламент в конце октября.

