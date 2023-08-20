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Бизнес

Нижегородских предпринимателей пригласили для участия в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Сербии"

21 августа 2023 13:58  [67] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в вебинаре с торговым представителем Российской Федерации в Сербии Андреем Хрипуновым. Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия из Сербии проявляют интерес к нижегородской продукции.

"Только за прошлый год 40 нижегородских компаний поставили свою продукцию в Сербию. Мы экспортируем масла, стекло, пластмассы, нефтяной битум, а также товары сферы деревопереработки. Вебинар будет полезен как компаниям, планирующим впервые начать сотрудничество с этой страной, так и тем, кто уже имеет опыт поставок", – рассказал Максим Черкасов.

Во время встречи с торговым представителем предприниматели смогут узнать об особенностях выхода на рынок Сербии, а также оставить заявки на поиск потенциальных торговых партнеров для своей компании.

Вебинар состоится 6 сентября 2023 года в 12.00. Для того чтобы стать участником онлайн-встречи, необходимо до 31 августа 2023 года заполнить заявку на портале "Мой бизнес" по ссылке.

Принять участие в онлайн-встрече могут все компании малого и среднего предпринимательства, развивающие экспортные каналы сбыта.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Предприниматели Экспорт
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