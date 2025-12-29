Двухдневная рабочая неделя началась для нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области начали самую короткую рабочую неделю 2025 года. Она продлится всего два дня — понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

Среда, 31 декабря, будет официальным выходным. Согласно постановлению правительства РФ, выходной с 5 января перенесен на последний день декабря.

Таким образом, новогодние каникулы для нижегородцев продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Напомним, в 2026 году жителей региона ждут семь укороченных рабочих недель. При этом ни одной шестидневной рабочей недели не запланировано.

