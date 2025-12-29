Артем Кавинов: "Коллектив городецкой школы №2 — команда, которая живёт школой и отвечает за результат" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов с рабочим визитом посетил Городец и Заволжье Нижегородской области. В ходе поездки он осмотрел объекты образования, культуры и спорта, а также проверил исполнение ранее принятых решений по обращениям жителей.

Так, в Городце депутат посетил школу №2, открывшуюся в этом году после капитального ремонта в рамках национальных проектов и партпроекта «Единой России» «Новая школа».

«Именно вокруг неё было больше всего тревог у родителей и детей. Школа строилась по «южному проекту», и всех волновал вопрос тонких стен и тепла зимой. Поэтому мы специально приехали в -22, чтобы самим убедиться в качестве выполненного капремонта. Учреждение рассчитано на 700 учеников. Сейчас это действительно современное, комфортное пространство: качественное оборудование, лингафонный кабинет, кабинеты технологии, большой и тёплый спортивный зал, актовый зал, обновленная сцена которого уже сегодня «пестрит» театральным репертуаром. Отдельно отмечу новую столовую и прекрасную организацию питания – все на хорошем, достойном уровне. Очень сильное впечатление произвёл коллектив во главе с директором Любовью Монцевой — команда, которая живёт школой и отвечает за результат», - отметил Артем Кавинов по итогам посещения.

В Городце депутат также посетил пространство «Движения Первых», созданное на базе ЦВР «Радуга». Здесь молодой командой центра сформирована современная и уютная среда для занятий детей. Ранее по этому объекту при поддержке депутата были решены вопросы ремонта отопления, замены оконных блоков, входной группы и внутренней отделки помещений. Кроме того, Артём Кавинов осмотрел школу №5, зданию которой более 100 лет.

Поводом для визита стало обращение руководства по ремонту кровли. Качество выполненных работ подтверждено, при этом депутат отметил, что в перспективе необходимо рассматривать строительство нового современного учебного корпуса с одновременным сохранением исторического здания.

В Заволжье Артем Кавинов проверил объекты, где были реализованы решения по обращениям жителей. Во Дворце культуры заменены окна первого этажа, установлены пандусы у ДК Заволжья и МКЦ «Энергетик», в ФОКе заменены витражи на втором этаже, в школе № 15 проведён частичный ремонт полов, в школе № 8 заменены аварийные окна. Нареканий к качеству работ выявлено не было, обозначены планы по продолжению ремонтов в следующем году.

Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».