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Общество

Все первоклассники Нижегородской области получат страховые полисы

01 сентября 2023 14:44  [104] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Все первоклассники Нижегородской области получают страховые полисы в рамках партийного проекта "В будущее с "Единой Россией". В этом году в регионе за парты впервые сели почти 38 тысяч детей. Их родители или законные представители смогут получить страховые выплаты, если с ребенком случится несчастный случай, в течение всего учебного года.

Региональный партийный проект "В будущее с "Единой Россией" по страхованию первоклассников реализуется в Нижегородской области уже 20-ый год. С 2003 года было застраховано более 760 тысяч детей.  

Сегодня или в первые учебные дни страховые полисы получат первоклассники по всей Нижегородской области. Так, руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области  Алексей Антонов передал их в школу №7 города Богородска. Там в этом году впервые сели за парты 120 ребят. 

"В этом году наш проект отмечает серьезный юбилей – первые страховые полисы нижегородские первоклассники получили 20 лет назад. И за все это время не было и мысли прекратить его реализацию. Нет ничего ценнее здоровья и жизни наших детей. Да, мы всегда говорим, что лучше пусть никто и никогда не воспользуется страховым полисом. Но это маленькие дети, и знакомясь со школьным миром, может случиться что угодно. Поэтому пусть у родителей будет всегда на этот случай подстраховка, чтобы они смогли получить помощь в тяжелой ситуации, если она все-таки возникнет", - отметил Алексей Антонов. 

В нижегородском лицее №180 в этом году три первых класса, в которых будут учиться 93 ребенка.  

"Сегодня на линейке я смотрел на наших первоклашек – у них горят глаза, они в ожидании чего-то нового, интересного, волнительного. И самое главное – чтобы они были здоровы. И этот проект – прежде всего, забота о них и гарантия, что при необходимости будет оказана материальная поддержка. И за все время реализации проекта мы получаем только положительные отзывы и от родителей, и от образовательных учреждений", - поделился депутат регионального парламента Соломон Апоян, который пришел в родную школу, чтобы поздравить учеников, педагогов и родителей с Днем знаний. 

Статистика за прошлый учебный год показывает, что в рамках проекта было 184 страховых случая. По всем из них выплачено более 630 тысяч рублей.

"Первоклассники очень активные, непоседливые, а некоторым ребятам, которые рядом живут, даже иногда разрешают самостоятельно ходить в школу и с уроков домой. Конечно, мы учим, как себя вести, проводим постоянно инструктажи о правилах поведения в школе и на улице, в каникулярное время. Но такая дополнительная поддержка поможет родителям быть более спокойными и уверенными", - сказала классный руководитель 1 "В" класса лицея №180 Нижнего Новгорода Елена Чистова. 

Напомним, что при несчастном случае у родителей или законных представителе будет возможность получить материальную помощь, которая в таких ситуациях бывает крайне необходима. Выданный полис действует с момента, когда ученик вышел из дома в образовательное учреждение, и защищает его до тех пор, пока он не вернется домой, на протяжении всего учебного года – с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. Страховая сумма полиса – 50 тысяч рублей.

Для активации страхового полиса необходимо зарегистрироваться на сайте полис-детям52.рф. Там же родители и законные представители детей могут узнать всю необходимую информацию о проекте.

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Теги:
Единая Россия Школы
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