Проезд общественного транспорта к городской больнице №7 организуют в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Заседание комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту прошло в городской Думе Дзержинска.

Согласно информации, депутаты рассмотрели восемь вопросов.

Так, замглавы администрации Дзержинска Денис Дергунов сообщил, что мэрия разработала схему проезда автобусов с остановкой у городской больнице №7.

Для ее организации из средств дорожного фонда будет выделено 25,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт дорожного полотна, оборудование трех пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Остановки появятся не только у больницы №7, но и у расположенной рядом мечети.

Также в ходе заседания директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Анна Куликова рассказала, что в этом году в лагерях дневного пребывания Дзержинска оздоровились 3618 детей, а в загородных - 1619.

Кроме того, депутаты заслушали доклад о ходе капитального ремонта образовательных учреждений.

"Средства на ремонт в этом году выделены существенные, и все запланированное обязательно нужно сделать. В этом вопросе мы держим руку на пульсе и отслеживаем выполнение взятых подрядчиками обязательств. Нарушителей по качеству или срокам вносим в отдельный реестр, и будем настойчиво добиваться качественного исполнения работ", - подчеркнул председатель комитета Александр Терентьев.