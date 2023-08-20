Проезд общественного транспорта к городской больнице №7 организуют в Дзержинске

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Заседание комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту прошло в городской Думе Дзержинска.
Согласно информации, депутаты рассмотрели восемь вопросов.
Так, замглавы администрации Дзержинска Денис Дергунов сообщил, что мэрия разработала схему проезда автобусов с остановкой у городской больнице №7.
Для ее организации из средств дорожного фонда будет выделено 25,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт дорожного полотна, оборудование трех пешеходных переходов и остановочных комплексов.
Остановки появятся не только у больницы №7, но и у расположенной рядом мечети.
Также в ходе заседания директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Анна Куликова рассказала, что в этом году в лагерях дневного пребывания Дзержинска оздоровились 3618 детей, а в загородных - 1619.
Кроме того, депутаты заслушали доклад о ходе капитального ремонта образовательных учреждений.
"Средства на ремонт в этом году выделены существенные, и все запланированное обязательно нужно сделать. В этом вопросе мы держим руку на пульсе и отслеживаем выполнение взятых подрядчиками обязательств. Нарушителей по качеству или срокам вносим в отдельный реестр, и будем настойчиво добиваться качественного исполнения работ", - подчеркнул председатель комитета Александр Терентьев.
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