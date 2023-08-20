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Общество

Проезд общественного транспорта к городской больнице №7 организуют в Дзержинске

21 сентября 2023 18:35  [89] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Заседание комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту прошло в городской Думе Дзержинска.

Согласно информации, депутаты рассмотрели восемь вопросов.

Так, замглавы администрации Дзержинска Денис Дергунов сообщил, что мэрия разработала схему проезда автобусов с остановкой у городской больнице №7. 

Для ее организации из средств дорожного фонда будет выделено 25,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт дорожного полотна, оборудование трех пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Остановки появятся не только у больницы №7, но и у расположенной рядом мечети.

Также в ходе заседания директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Анна Куликова рассказала, что в этом году в лагерях дневного пребывания Дзержинска оздоровились 3618 детей, а в загородных - 1619. 

Кроме того, депутаты заслушали доклад о ходе капитального ремонта образовательных учреждений.

"Средства на ремонт в этом году выделены существенные, и все запланированное обязательно нужно сделать. В этом вопросе мы держим руку на пульсе и отслеживаем выполнение взятых подрядчиками обязательств. Нарушителей по качеству или срокам вносим в отдельный реестр, и будем настойчиво добиваться качественного исполнения работ", - подчеркнул председатель комитета Александр Терентьев.

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Теги:
Городская дума Общественный транспорт
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