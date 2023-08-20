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Спорт

Первый фестиваль по паравелоспорту прошел в Нижнем Новгороде

25 сентября 2023 15:32  [96] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

24 сентября на набережной Гребного канала состоялся первый инклюзивный фестиваль паравелоспорта для людей с ограничениями здоровья по зрению. 

В нем приняли участие более 30 человек со всей Нижегородской области. Соревновались 16 инклюзивных экипажей (человек с нарушением зрения и видящий пилот велотандема) на дистанции в 10 км. 

"Велотандем – двухместный велосипед, который позволяет развивать инклюзивный велоспорт среди незрячих и слабовидящих людей, помогает им быть настоящими покорителями велосипеда, чувствовать скорость и чаще бывать на свежем воздухе. Наша главная задача – дать возможность людям с инвалидностью по зрению быть активными, соревновательный дух, стремление к победе.  Но дороже всего -  это движение, общение, время в компании единомышленников, новый опыт", - отметила руководитель проекта,  и.о. председателя  Нижегородской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Ирина Сумарокова.

Волонтеры помогали участникам на всех этапах мероприятия, обеспечивали правильность движения, соблюдения правил на трассе и разворотах. 

"Мы уже не первый раз помогаем в организации инклюзивных мероприятий. В рамках прошедшего летом марафона "Сила России" проводили для людей с ограниченными возможностями здоровья мастер-классы по велоспорту и водные тренировки на сапах. Спорт объединяет, и важно, чтобы он был доступным для всех. Это помогает людям с ОВЗ жить активно и интересно, в их самореализации и, конечно, заряжает и физически, и эмоционально", - отметила волонтер "Молодой Гвардии Единой России" Анастасия Подсевалова. 

Результаты оценивали профессиональные судьи. Лучшими среди мужских экипажей оказались незрячий стокер Александр Мишин и пилот Алексей Панягин с результатом в 19 мин. 42 сек. Среди девушек и женщин победное время у экипажа Екатерины Шмелевой и Натальи Крыжатюк. Они преодолели дистанцию за 23 мин. 31 сек. 

Все участники получили грамоты, а  экипажи - победители были награждены медалями и памятными подарками. 

Организаторы планируют провести такой фестиваль и в следующем году, но уже на межрегиональном уровне.  

Первый фестиваль по паравелоспорту был организован Нижегородской областной общественной организацией Всероссийского общества слепых при содействии департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, регионального отделения "Единой России", совета сторонников и Штаба общественной поддержки партии. Помощь в проведении оказали волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии", ННГУ им. Лобачевского и медицинского колледжа.  

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".  

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Теги:
Единая Россия Спорт
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