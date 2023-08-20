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Спорт

"Единая Россия" проведет зимний спортивный марафон "Сила России"

26 сентября 2023 13:43  [47] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

С июня по август "Единая Россия" провела свыше 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона "Сила России" подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячах площадок при участии более тысячи НКО.

"Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек", - рассказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Мероприятия прошли и в новых регионах. 

В Нижегородской области к марафону присоединились почти пять тысяч человек. 

"На территории региона было открыто 53 площадки, проведено более 200 тренировок по различным видам спорта. В том числе тематические, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности; в День молодежи открылась площадка по сдачи норм ГТО; проведены турниры в рамках празднования Всемирного дня шахмат. Настоящим праздником спорта стал футбольный фестиваль среди школьников, в котором приняли участие более 20 команд со всей области. Во время инклюзивной недели для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали мастер-классы по велоспорту, сапсерфингу и другим видам спорта", - сообщил  Владимир Поддымников, региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы "Радий". 

Торжественное подведение итогов и награждение активистов марафона состоялось в День физкультурника во время большого спортивного фестиваля на Гребном канале в Нижнем Новгороде. 

"Приятно видеть, что с каждым годом все больше жителей выбирают спорт, здоровый образ жизни. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы создавать новые возможности и условия для развития спорта в нашем регионе", - отметил в заключение Владимир Поддымников. 

В Нижегородской области организаторами марафона выступили региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.  

"Мы получили множество просьб не закрывать сайт "Силы России", использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон "Сила России". Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды", - сообщила Ольга Занко.

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Теги:
Единая Россия Спорт
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